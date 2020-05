Seychelles: Un vol d'Air Seychelles va rapatrier 95 ressortissants seychellois bloqués en Inde et au Sri Lanka

Air Seychelles rapatriera 95 ressortissants seychellois bloqués en Inde et au Sri Lanka en raison de la pandémie de COVID-19 sur un vol spécial samedi, a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Le rapatriement a été identifié comme une priorité car il se compose de nombreux patients seychellois qui suivaient un traitement en Inde et au Sri Lanka à la fois avec l'aide financière du gouvernement et en privé.

Ce vol entièrement financé par le gouvernement transportera 81 ressortissants seychellois de Chennai en Inde, dont 42 patients et accompagnateurs, et 14 patients et accompagnateurs du Sri Lanka. Ceux qui ont déjà payé leurs billets peuvent contacter la compagnie aérienne dès leur arrivée aux Seychelles pour un remboursement.

Conformément aux directives du ministère de la Santé, Air Seychelles a annoncé de nouvelles directives strictes que les passagers doivent suivre lors de l'enregistrement, de l'embarquement, en vol et au débarquement, pour empêcher la propagation du COVID-19.

"Dans le cadre de la nouvelle procédure, les passagers devront porter leur propre masque lorsqu'ils seront à l'aéroport et à bord de l'avion à tout moment, en plus de maintenir une distance sociale pendant l'enregistrement et l'embarquement, comme indiqué par l'agent du service client. ", a indiqué jeudi la compagnie aérienne dans un communiqué.

En outre, Air Seychelles a déclaré que "les couvertures ne seront pas fournies sur les vols, donc les passagers sont priés d'apporter des vêtements supplémentaires ou leur propre couverture pour plus de confort. Pour des raisons de sécurité, les passagers seront avisés de ne pas procéder dans la cabine de la classe affaires et de limiter leurs mouvements pendant le vol. "

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que d'autres ressortissants seychellois bloqués devraient être rapatriés à partir du mois de juin, lorsque les restrictions de voyage seront progressivement levées et l'entrée aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, sera autorisée à partir de certains pays selon les conditions prévues par les autorités sanitaires.

«Toutes nos ambassades à travers le monde sont mobilisées et nous compilons une liste de ressortissants bloqués dans leurs juridictions, avec le soutien de notre réseau consulaire. Nos ambassades sont en contact direct avec les ressortissants bloqués et coordonnent quotidiennement avec le Section des affaires consulaires ", a ajouté le ministère.

Le directeur des affaires consulaires du Département, Terry Rose, a déclaré que les pays ont leurs lois et réglementations locales qui doivent être respectées et que le Département, avec l'aide de ses missions à l'étranger, continue de négocier avec tous les pays et parties concernés afin de entreprendre le rapatriement.