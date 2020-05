Ile Maurice: Couvre-feu sanitaire - Message de fraternité du Cardinal Piat à l'occasion de l'Eid

C'est à travers la page Facebook officielle du diocèse de Port-Louis que le Cardinal Maurice Piat a souhaité une joyeuse fête de Eid aux Mauriciens de foi musulmane hier, mercredi 20 mai. Dans son message, il rappelle les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la fête se tient cette année.

«Je comprends tout à fait votre déception de ne pouvoir la célébrer, avec la communauté, à la mosquée, et dans la joie de grandes réunions familiales, comme vous en avez l'habitude. Ayant vécu la même frustration à Pâques, le mois dernier, nous pouvons sympathiser avec vous sur ce point. C'est un sacrifice spirituel que nous pouvons offrir à Dieu en lui demandant de protéger le peuple mauricien et de l'aider à sortir plus fraternel et plus solidaire de cette grande épreuve» dit le cardinal dans son message.

Le Cardinal rappelle aussi que le 14 mai dernier, une journée de prière, de jeûne et d'oeuvre charitable a permis aux Mauriciens de plusieurs communautés de prier ensemble «pour implorer le même Dieu et lui demander d'avoir pitié de nous dans cette tragédie aux terribles conséquences sur le plan économique et social».