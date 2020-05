Togo: Le prix d'achat du coton-graine fixé à 225 F/le Kilo pour le premier choix

C'est l'une des mesures ou décisions prises par les acteurs de la filière coton réunis les 19 et 20 Mai derniers à Kara pour le lancement de la campagne de production cotonnière 2020-2021.

Selon les termes d'un communiqué de la NSCT (Nouvelle Société Cotonnière du Togo), ayant sanctionné les travaux, « dans le contexte international fortement impacté par la pandémie du COVID-19, le marché international de la fibre coton connait une baisse substantielle.

En application du mécanisme de fixation des prix d'achat du coton-graine, le prix d'achat du coton-graine pour cette nouvelle campagne 2020/2021 est fixé à 225 F/le Kilo pour le premier choix ». Et pour accompagner les producteurs, les coûts des différents intrants sont restés inchangés.

Le document indique qu' « au cours des travaux, les acteurs de la filière ont eu à faire une évaluation des résultats de la campagne, le bilan de la collecte, des évacuations et de l'égrenage, échanger sur la qualité et la commercialisation de la fibre et des graines et évaluer les projets de recherches cotonnières ».

Aussi, ont-ils pris « des mesures pour préparer la nouvelle campagne » et fixé des objectifs pour la nouvelle campagne 2020-2021, dont celui de « produire au moins 152.000 tonnes sur une superficie minimale de 190.000 hectares ».

Les exhortations et les engagements n'ont pas manqué au rendez-vous. Au chapitre des exhortations, on retient celle des acteurs aux producteurs « à une application rigoureuse des itinéraires techniques optimums afin de relever le niveau de rendement pour une campagne plus efficace ».

Ensuite, « l'ensemble des acteurs de la filière se sont engagés à se mobiliser pour accompagner rigoureusement les producteurs afin d'acter définitivement la nouvelle ambition de la filière qui est d'apporter de la valeur ajoutée au coton par la transformation locale du produit cotonnier.

Pour arriver à ces mesures, exhortations et engagements, il est à noter que la campagne 2019/2020 qui a pris fin en Avril 2020 avec les dernières opérations d'égrenages, a été l'occasion de produire 116.000 tonnes de coton graine contre 137.000 tonnes la campagne précédente (2018-2019).

Une baisse de rendement que les acteurs ont expliqué par les difficultés et variations pluviométriques atypiques de cette campagne, caractérisée par de grandes poches de sécheresses en début de campagne, limitant les emblavures et d'importantes inondations en fin de campagne occasionnant d'importantes pertes de capsules.

Pour rappel, le coton occupe une place importante dans l'axe 2 du Plan National de Développement qui est de « Développer des pôles de transformation agricole, manufacturiers et d'industries extractives ».