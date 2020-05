Congo-Kinshasa: Linafoot - Jackson Muleka s'en va conserver son trophée de meilleur buteur

Alors qu'il était pourtant suspendu à cause de la pandémie à coronavirus, le championnat national congolais de football édition 2019-2020, ne reprendra plus. La Fédération congolaise de football association (FECOFA), en a ainsi décidé depuis quelques jours, prenant en compte le classement tel qu'il se présentait avant la suspension du championnat. Cependant, l'organe faitier du football congolais et son entité sub-délégataire qui est la Ligue nationale de football (LINAFOOT), ne se sont pas encore prononcés sur plusieurs autres distinctions collectives et individuelles de l'année.

Mais dans le viseur, Jackson Muleka est bien placé avec 12 réalisations cette saison, la moitié du nombre réalisé à l'édition passée (2018-2019), où il était sacré meilleur buteur avec 24 buts.

Simplement cette saison, Muleka n'est pas le seul à avoir marqué 12 buts. Ils sont trois, à savoir : Jackson Muleka du Tout-Puissant Mazembe Englebert, Mpiana Monzinzi de Saint Eloi Lupopo et Fiston Mayele Kalala de l'AS V.Club. A la suspension du championnat, le 16 mars 2020, les trois challengeurs se sont retrouvés à égalité parfaite au tableau des buteurs avec chacun 12 buts. Le feu-follet de Mazembe menait le jeu bien avant avec ses 12 réalisations, avant de se faire rattraper par Mpiana Monzinzi des Cheminots, puis Fiston Kalala Mayele de V.Club qui va bondir aux dernières minutes avec des triplés, faisant lui aussi un total de 12 buts. Le buteur de Motema Pembe, Vinny Bongonga ne s'est retrouvé qu'à la quatrième position avec 11 buts.

Alors qu'on attendait la suite et fin de ce championnat, qui devenait de plus en plus intéressant, la FECOFA, compte tenu du temps imparti, en a décidé autrement.

Le Tout-Puissant Mazembe qui occupait la première place, a été sacré champion. Pour certains analystes sportifs, Muleka dont le club a gagné le championnat serait bien parti pour conserver son trophée du meilleur buteur de la Linafoot.

C'est sur ce mérite que Muleka Jackson fait aujourd'hui l'objet de plusieurs sollicitations tant en Afrique qu'en Europe.

Sous contrat avec Mazembe jusqu'en 2022, l'attaquant congolais intéresse plusieurs clubs français, dont l'Olympique de Marseille et Racing Club Lens. Canal + SPORT Afrique parle des négociations très avancées entre les deux parties.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que c'est depuis un certain temps que Muleka manifeste son intérêt d'aller évoluer ailleurs.

Dernièrement, il s'est doté même d'un agent attitré en la personne de Federico Pastorello, ce célèbre agent des joueurs en Europe, pour représenter ses intérêts. Jackson Muleka aurait tiré des leçons de l'échec de ses contacts avec Al Alhy d'Egypte par manque d'un agent qui devait représenter ses intérêts.