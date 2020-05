Ile Maurice: Consultations prébudgétaires 2020 - 2021 - Revoir le cadre juridique relatif aux ONG

communiqué de presse

GIS - 21 mai 2020 : Les représentants des organisations non gouvernementales (ONG) ont lancé un appel au ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy pour une révision du cadre juridique régissant leurs activités et interventions en vue, entre autres, de filtrer le niveau de financement requis par chaque organisation.

C'était lors des consultations budgétaires 2020 - 2021 qui se sont tenues aujourd'hui à Port Louis. Ces représentants demandent d'accorder une considération différente aux ONG, de celle des organisations à but lucratif, pour permettre aux ONG d'accroître leur autosuffisance financière et les rendre plus viables à travers la gestion de leurs propres fonds. L'augmentation de la subvention octroyée par le gouvernement ainsi que la formation du personnel pour assurer que cet argent soit utilisé efficacement et à bon escient ont aussi été discutées.

Les thèmes évoqués portaient également sur le soutien financier après la crise du Covid-19 ; l'émancipation et l'autonomisation des femmes, notamment à travers l'entrepreneuriat social ; la lutte contre les fléaux sociaux ; l'éradication de la pauvreté ; la promotion de l'agriculture biologique ; et l'aide aux personnes les plus vulnérables de la société. La lutte contre le changement climatique a de même été mise en exergue avec un accent particulier pour la conservation de la faune et de la flore à Maurice en vue de restaurer l'écosystème tout en protégeant la santé de la population.

D'autres propositions ont été faites sur l'apport de l'innovation en matière de traitement médical des enfants, une allocation supplémentaire pour l'éducation spécialisée et des formations adéquates pour les professionnels qui travaillent avec les enfants à besoins spéciaux.

Etaient présents lors des consultations les représentants des ONG suivantes : la National Social Inclusion Foundation; le Mauritius Council of Social Service (MACOSS); l'Association de parents d'enfants inadaptés de l'Ile Maurice; CARITAS ; le Centre de Solidarité pour une nouvelle vie ; le Centre d'éducation et de développement pour les enfants mauriciens (CEDEM); Prevention, information et lutte contre le sida (PILS) ; la Muslim Educational Society ; l'Adolescent Non-Formal Education Network ; l'Arya Sabha Mauritius ; le Conseil des religions ; et la Mauritius Wildlife Foundation.

#ResOuLakaz #BeSafeMoris