Congo-Brazzaville: Beauté - Quand le make-up s'adapte au port du masque

Dans la lutte contre le coronavirus, le port du masque est devenu obligatoire. Un déguisement sanitaire utile qui n'empêche pas de se maquiller. Des professionnelles donnent leurs conseils pour continuer à se faire belle.

Il est avéré que la pandémie de la Covid-19 a profondément bouleversé les habitudes des hommes, invitant ainsi la société à se réajuster en vue de tenir bon. Le port du masque étant obligatoire pour tous en vue de limiter la propagation massive du virus dans les milieux publics, les femmes s'interrogent sur les nouvelles méthodes de se maquiller et de rester belles. Pas de panique, de nombreuses astuces pour rester féminine, sans avoir l'air d'un clown, sont partagées à toutes.

Toujours bien hydrater la peau

Il est vrai qu'avec le port du masque prolongé, la peau est victime de frottements, l'on transpire plus, les pores se dilatent rapidement, rendant la peau brillante et susceptibles d'occasionner des allergies disgracieuses. Ainsi, pour un maquillage réussi, la maquilleuse indépendante Maria Ossibi conseille de prendre soin de sa peau, notamment en l'hydratant le matin et le soir, du front jusqu'au cou avec des soins riches, protecteurs ou des crèmes et sérum adaptés. Ceci est d'autant plus important avec l'arrivée du froid, une période durant laquelle la peau est souvent asséchée.

Magnifier son teint

« Pour un teint harmonieux et lumineux, il est important de choisir une couleur de fond de teint qui va avec la carnation de sa peau. Et en réalisant son teint, nul besoin de mettre plusieurs couches : une base de teint, un peu de fond de teint liquide, une fine couche de poudre et si possible du blush, en partant des joues puis en remontant jusqu'aux tempes, suffisent pour donner du peps à son visage », explique Délicia Nice, maquilleuse professionnelle à domicile.

Mettre un accent sur le regard et simplifier la bouche

Pour illuminer ses yeux, privilégiez donc un tracé de sourcil léger avec un crayon marron ou ocre, des fards aux teintes claires ou chaudes, un eye-liner pas trop épais et du mascara. Certaines maquilleuses conseillent à leurs clientes des tendances plus audacieuses que le make-up classique. Aussi, pour corriger les imperfections et camoufler les signes de fatigue, c'est possible d'utiliser un anticerne sous forme de crème dans une teinte plus claire que la carnation de sa peau.

Quant à la bouche, on opte désormais pour des rouges à lèvres mat et non gloss. Ceci pour éviter que ça colle tout le temps au masque et que ça salisse le bat du visage.

Ne pas négliger sa tête

Quoique maquillée sur son visage, il ne faut pas oublier de prendre soin de sa tête. Avec une coiffure ou un attaché de foulard, les cheveux terminent la mise en beauté et subliment totalement la femme. Pour la coiffeuse Mélanie Masikini, il est mieux de dégager le visage pour apporter plus de lumière et d'éviter des couleurs extravagantes pour ne pas qu'ensemble avec le maquillage, la tenue vestimentaire et la couleur du masque, ça fasse déguisement.