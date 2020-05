Ile Maurice: Calendrier scolaire modifié - Pas si simple...

Véritable casse-tête au ministère de l'Éducation. Outre le report des examens du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC), qui représente à lui seul une véritable problématique car dépendant de la disponibilité de Cambridge, redéfinir le calendrier scolaire donne également du fil à retordre aux autorités. Selon nos recoupements, des réunions «de haut niveau» s'enchaînent au quartier général de l'Éducation, à Phoenix, dans le but de trouver la bonne formule.

De nombreuses propositions ont été faites par des syndicats du primaire et du secondaire ces dernières semaines, mais il nous revient qu'aucun d'entre eux n'a encore reçu de convocation officielle. Si, dans les détails, les dates des examens, des vacances voire de la rentrée scolaire restent floues, dans le milieu éducatif tous sont toutefois d'accord sur un point : les changements n'affecteront pas uniquement 2020 mais 2021 également.

D'abord, la plupart de ces examens sont basés sur un cursus étalé sur deux ans. «J'ai pour habitude de dire à mes élèves en Grade 10 (ex-Form 4) qu'ils sont en Lower 5», ironise un enseignant d'un collège d'État. En effet, que ce soit pour le Primary School Achievement Certificate (PSAC) ou pour le SC et le HSC, le gros des chapitres à étudier est couvert en deux années. De par cette logique, si l'année scolaire 2020 est décalée et ces trois examens sont reportés à 2021, l'on ne peut s'attendre à ce que les élèves en Grade 5, Grade 10 et Grade 12 complètent leurs programmes «normalement».

Au niveau du primaire, cependant, des voix persistent à dire que le PSAC peut toujours avoir lieu en décembre prochain, à l'instar de celle de Vinod Seegum, président de la Government Teachers Union. Selon lui, si ces épreuves ont lieu à la fin de décembre, les résultats peuvent arriver à la mi-janvier 2021 et les admissions dans le secondaire peuvent se faire à la fin du même mois. «Bien sûr, il faudra des séances de révision et de rattrapage. Ce qui serait impensable, pour moi, c'est d'organiser le PSAC en début d'année prochaine. La Noël et le Nouvel An sont des moments exceptionnels, surtout pour les enfants. S'ils doivent passer le PSAC, disons en février 2021, cela ne m'étonnerait pas de les voir prendre des leçons particulières le 25 décembre ou le 1er janvier... », dit-il.

Mais les ajustements à faire s'annoncent plus compliqués pour le secondaire, qui a des réalités plus complexes. Pour Sooryadanand Meetooa, président de l'Education Officers Union, le premier souci est le nombre de places. Si les élèves en Grade 12 et Grade 13 sont toujours physiquement présents au collège, comment faire de la place pour ceux qui arriveront en Grade 7 ? Où trouver des sièges additionnels dans les collèges ? Par conséquent, lui aussi estime que toute modification devra se faire en gardant en tête et 2020 et 2021.

Quid de la cuvée 2021 ? Pourrait-elle prendre part au SC et HSC l'année prochaine ? «Il va falloir réfléchir sur le rattrapage et peut-être faire des ajustements additionnels en termes de semaines et de mois au calendrier scolaire 2021. Ce qui est dommage, c'est que toutes nos propositions envoyées au ministère de l'Éducation sont restées sans réponses... », dit-il.

Du côté des autorités, l'on explique toutefois qu'étant donné «la situation exceptionnelle et inédite» engendrée par le Covid-19, le ministère ne souhaite prendre aucune décision à la hâte. «Le ministère ne veut pas se précipiter et prendre des décisions irréfléchies. Tout sera fait en concertation avec des partenaires de l'éducation. Rien ne sera fait au détriment des élèves.»