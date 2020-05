Algérie: Les circonstances de la venue de Riyad Mahrez connues

Le 31 mai 2014, Riyad Mahrez connait sa première sélection avec l'Algérie. Né à Sarcelles en France, le joueur de Manchester City n'a pas longtemps hésité pour faire son choix. Ça a été clair depuis plusieurs années dans sa tête ; jouer pour son pays d'origine. Et c'est ce qu'il a fait.

Si aujourd'hui, Mahrez est devenu un taulier de cette sélection, comment l'a-t-elle rejoint ? l'ancien sélectionneur adjoint algérien sous Vahid Halilhodzic Noureddine Kourichi a levé le voile sur cette zone d'ombre.

« Je suis arrivé à Londres (ndlr, pour voir Guedioura) et à l'hôtel je reçois un appel de l'agent de Mahrez qui me demande de venir discuter avec lui en vue d'une sélection. J'en parle à Vahid car au départ on avait déjà à gauche Soudani et Djabou, donc c'était difficile mais je suis tout de même parti faire le rapport sur Mahrez. Quelques temps après je suis reparti à Leicester pour discuter avec lui et éventuellement le faire venir comme c'était le souhait de Vahid et là il j'ai été impressionné par sa qualité technique et son pied gauche », a-t-il déclaré lors d'une interview accordée au journaliste Yacine Bouali.

« Comme on n'avait pas encore donné la liste des 23, il est avec nous pour le dernier stage en Suisse avec deux matchs face à l'Arménie et la Roumanie. Il a été extraordinaire et il a gagné sa place pour le Mondial (2014) », a-t-il conclu.

Depuis 2014, Riyad Mahrez n'a cessé de porter le maillot des Fennecs qu'il a déjà honoré à 57 reprises (15 buts). Sous Belmadi, il a été imbu d'une nouvelle responsabilité. Le milieu offensif de 29 ans est l'actuel capitaine de l'Algérie qui a réussi à gagner la CAN en juillet dernier.