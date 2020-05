Maroc: Dortmund - Achraf Hakimi plus que jamais proche d'un retour au Real

Achraf Hakimi continue de faire forte impression auprès des grands clubs d'Europe, qui ne cachent pas leur volonté d'enrôler une telle pépite. Il sera l'un des protagonistes de ce mercato. De retour au Real Madrid d'ici quelques semaines, après un prêt de deux ans à Dortmund, le Marocain devrait avoir l'embarras du choix pour son avenir.

Au fur et à mesure que s'approche la fin de son prêt à Dortmund, Achraf Hakimi est convoité par plusieurs clubs : le Bayern Munich, Chelsea, le Paris Saint-Germain... , et tout dernièrement l'Inter Milan. Le joueur marocain fait partie des défenseurs les plus prisés d'Europe. Ce qui fait de lui un sportif sur lequel sont braqués bien de projecteurs.

Mais le Real Madrid souhaiterait récupérer Achraf Hakimi, dont le prêt au Borussia Dortmund se termine cette saison. Selon le média espagnol, OkDiario, des sources madrilènes affirment que le niveau affiché par le Marocain « a été beaucoup plus élevé cette saison que celui de n'importe quel ailier du Real Madrid ». Le joueur fait en effet partie des Borussen les plus en vue avec 37 apparitions toutes compétitions confondues, pour 7 buts et 10 passes décisives.