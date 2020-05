Congo-Kinshasa: Football-transferts - Mbokani vers la Chine ?

Mbokani pourrait prendre la direction de la Chine, la saison prochaine, si l'Antwerp ne le prolonge pas pour deux ans.

L'attaquant congolais Dieumerci Mbokani Bezua pourrait quitter l'Antwerp en Belgique pour la Chine, après deux saisons exceptionnelles, couronnées par un taureau d'or qui récompense le meilleur buteur du championnat. Le buteur de 34 ans a marqué dix-huit buts, même nombre de but que Jonathan David de la Gantoise. Mais il devance son jeune concurrent grâce au nombre de buts marqués à l'extérieur, soit six buts contre cinq pour David. Mbokani qui succède au Tunisien Hamdi Harbaoui de Zulte Waregem, meilleur buteur de deux dernières saisons en Belgique a demandé à la direction d'Antwerp un contrat de deux ans, mais celle ne lui propose qu'une saison, comme les deux premières.

Et il a reçu des offres alléchantes du côté de Chine. Et il est tenté. « L'Antwerp sait que je veux un contrat de deux ans, car je dois penser à mon avenir et à ma famille. Le club veut me donner un an. Je veux rester, mais seulement si c'est pour deux ans. J'ai déjà reçu une proposition pour deux ans qui est financièrement plus intéressante venant de Chine et bien sûr que je suis ouvert à cela. Mais j'espère que l'Antwerp fera quelque chose », a-t-il confié au média belge la Dernière Heure. Et de relever : « J'ai 34 ans, mais regardez en Italie, il y a tellement de joueurs âgés qui marquent encore ».

Mbokani a été attiré à Antwerp par l'entraîneur Laszlo Boloni. Mais ce dernier a quitté le club, ainsi que le gardien de but turc Sinan Bolat dont le départ a beaucoup touché Mbokani. Et le joueur en parle : « Le départ de Boloni ? C'était un père pour moi. Je ne crois pas que ce soit une bonne décision de le laisser partir, la même chose que Bolat. Mais ma situation est indépendante de la leur. Je ne peux pas continuer à attendre ».

En attendant l'évolution du son dossier de son départ ou de rester en club, Mbokani et Antwerp devront jouer la Coupe de Belgique pour espérer une place en Europa League, car le championnat de Belgique s'est arrêté à cause de la Covid-19, avec le sacre du Club Bruges. Et c'est justement contre Bruges que Antwerp doit organiser cette Coupe de Belgique, fait-on savoir.