Congo-Brazzaville: 2e édition du festival Dol'En Scène - L'événement n'aura pas lieu cette année

Initiée par l'espace Tiné, la deuxième édition de la biennale des petites formes théâtrales de Dolisie (Dol'En Scène), prévue du 19 au 26 juin à Dolisie, dans le département du Niari, a été annulée et reportée pour 2021 à cause de la pandémie du coronavirus.

C'est au regard de l'arrêt du secteur culturel et du trafic aérien, de l'interdiction des rassemblements de plus de cinquante personnes en milieu public et biens d'autres mesures sanitaires dans le monde et au Congo des suites de la Covid-19 que le comité d'organisation du festival Dol'En Scène (la biennale des petites formes théâtrales de Dolisie) a pris la difficile décision d'annuler la 2e édition dudit festival prévue en fin juin à Dolisie. « Grand merci aux partenaires qui avaient accepté de nous accompagner, aux artistes et compagnies de théâtre programmés, aux professionnels qui avaient répondu favorablement à notre invitation. Plus que jamais, prenons bien soin de nous et de ceux que nous aimons et en attendant confinons-nous pour célébrer la vie demain », a déclaré le conteur congolais Jules Ferry Quevin Moussoki Mitchum, membre du comité d'organisation dudit festival.

Rendez-vous culturel réunissant des artistes du Congo et ceux d'ailleurs, Dol'En Scène prévoyait plusieurs activités, notamment le théâtre, les spectacles de conte, la musique et les lectures de textes contemporains à distribution réduite afin de rythmer le festival, toucher une diversité de publics et nourrir le désir du théâtre dans une dynamique novatrice. Au programme devrait aussi figurer des ateliers en direction du jeune public, des rencontres sur divers projets, la collaboration créative et le passage de témoins.

Le festival Dol'En Scène est une rencontre des comédiennes et comédiens, metteurs en scène, auteurs et techniciens de tous les continents pour montrer au public de Dolisie ce qui se fait ailleurs en théâtre afin de susciter des vocations.

Consacré aux petites formes théâtrales avec des actions en faveur du jeune public, le festival avait pour thème cette année : « Femmes et scène ». Le concept de « petites formes » met l'accent sur des spectacles mettant en scène un, deux ou trois interprètes, pas plus. Ces spectacles peuvent intégrer jeu, musique live, vidéo... A en croire les organisateurs, ce rendez-vous est aussi un lieu de découverte de ce format artistique offrant non seulement une souplesse adaptée au contexte territorial, économique et social congolais, mais également une proximité́ précieuse entre artistes et spectateurs. Notons que la première édition du festival Dol'En Scène a eu lieu en 2018. L'événement s'inscrit, aujourd'hui, sur la liste des quelques manifestations qui entendent contribuer au développement de la culture et des arts dans cette ville et dans le département du Niari.