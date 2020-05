Congo-Kinshasa: Football - Boli Bolingoli prêt à porter le maillot des Léopards de la RDC

Agé de 24 ans, le latéral et ailier droit belgo-congolais Boli Bolingoli du Celtic Glasgow en Ecosse est prêt à porter le maillot de la RDC, lui qui a été la tunique des Diablotins de Belgique de moins de 16 ans.

L'arrière et ailier gauche belgo-congolais Mbombo Bolingoli du Celtic de Glasgow en Ecosse est disposé à porter le maillot de la sélection du pays d'origine de ses parents, les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC). Il l'a confié à 67hailhail.com en ces termes : « Je ne suis pas censé suivre le pas de mes frères aînés qui ont représenté la Belgique. J'ai représenté une équipe d'âge belge, bien sûr, mais si l'occasion y est, ma meilleure décision serait celle de représenter le pays où sont nés mes parents ». Mbombo Bolingoli est le cousin des internationaux belges de souche congolaise Romelu et Jordan Lukaku. Son père s'appelle Mbombo dont la sœur est la mère de Jordan et Romelu Lukaku. Et sa mère se nomme Bolingoli.

Né à Anvers il y a 26 ans, Mbombo Bolingoli a joué pour les Diablotins belges (moins de 16 ans), mais maintenant son cœur penche vers son pays souche. Alors que la fin du championnat écossais vient d'être officialisée à cause de la pandémie du coronavirus, Mbombo Bolingoli est champion d'Ecosse avec le Celtic Glasgow avec treize points d'avance sur son dauphin et rival de toujours, le Glasgow Rangers. C'est le neuvième trophée national consécutif du Celtic Glasgow qui domine le football écossais depuis pratiquement toute une décennie. Mbombo Bolingoli est arrivé au Celtic Glasgow en provenance du Rapid de Vienne en Autriche pour 3,3 millions d'euros. Titulaire et régulier, il a disputé vingt-sept rencontres avec les Bhoys de Glasgow.

Après un parcours junior exemplaire à K Berchem Sport, KSK Beveren, Royal Antwerp FC, Germinal Beerschot et Club de Bruges KV, il a entamé sa carrière senior au Club de Bruges KV de 2013 à 2017. C'est à Bruges qu'il a goûté aux compétitions européennes interclubs. L'on rappelle que le 19 mars 2015, il était auteur d'un doublé contre Beziktas de Turquie en huitième de finale retour de l'Europa League, artisan de la qualification de Bruges en quarts de finale de la C2 européenne cette saison-là.

Champion de Belgique en 2016 avec Bruges, il a été recruté en 2017 par Rapid de Vienne, club avec lequel il a été finaliste malheureux de la Coupe d'Autriche en 2019, battue en finale par le Red Bull Salzbourg (0 but à 2). Il a rejoint le Celtic Glasgow en 2019 et aussitôt il a remporté le championnat d'Ecosse après l'arrêt définitif à la suite de la Covid-19.