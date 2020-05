Algérie: Aïd El-Fitr/COVID - Le wali d'Alger insiste sur l'impératif de faire preuve de responsabilité

Alger — Les services de la wilaya d'Alger ont mis en avant, mercredi dans un communiqué, l'impératif de la rigueur dans le sens de responsabilité individuelle et collective et de la vigilance extrême, en évitant toutes les situations susceptibles de contribuer à la propagation du nouveau Coronavirus, à l'occasion de l'Aid El Fitr.

Suite à la décision du Premier ministres relative aux mesures complémentaires pour la prévention contre la pandémie Covid-19, devant être observées à l'occasion de l'Aid El-Fitr, le wali d'Alger insiste sur l'impératif de la rigueur dans le sens de responsabilité individuelle et collective et de la vigilance extrême, et ce, en évitant toutes les situations susceptibles de contribuer à la propagation du Coronavirus, notamment les regroupements familiaux et de contacts sociaux, lit-t-on dans le communiqué.

Dans ce contexte, le wali d'Alger appelle au respect des mesures de prévention, des règles d'hygiène et de la distanciation sociale, notamment au niveau des espaces publics fermés ou ouverts, tels les magasins, les marchés et les cimetières, avec obligation du port de masque, en toutes circonstances.L'objectif premier et la finalité de cette mesure est la protection des citoyens et leurs familles contre les conséquences de cette pandémie mortelle.

"Dans ce cadre, un confinement partiel à domicile sera applicable de 13h00 jusqu'au lendemain à 07h00 à toutes les wilayas durant les deux (02) jours de la fête de l'Aïd El Fitr", avait précisé la même source."Durant ces deux jours, la circulation de tous les véhicules, y compris les motocycles, sera également suspendue entre les wilayas et à l'intérieur de la wilaya", ajoute le communiqué.