Algérie: DGSN - Un plan sécuritaire spécial Aïd El-fitr

Alger — La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mis sur pied un plan de sécurité spécial à l'occasion de la fête de l'Aïd El-fitr, coïncidant cette année avec les mesures préventives contre la propagation du Covid-19, a indiqué mercredi un communiqué de ce corps constitué.

Ce plan sécuritaire repose sur "la poursuite de la sensibilisation à toutes les menaces pour l'intégrité du citoyen, la protection des biens, la lutte et la prévention de la criminalité, en accordant un intérêt particulier aux mesures exceptionnelles liées au confinement et à la régulation du trafic routier à l'intérieur des wilayas et extra-muros".

Le plan sécuritaire prévoit également "le contrôle des autorisations de déplacement délivrées pour assurer le service public, le durcissement du contrôle sur le respect par les commerçants des mesures de fermeture ou d'exercice de leur activité sous conditions de prévention, de port de masques et de distanciation sociale".

Concernant la lutte et la prévention de la criminalité, le plan prévoit "le renforcement des patrouilles dans l'environnement urbain, les cités et les agglomérations pour anticiper tout acte criminel pouvant cibler les personnes et les biens, et la consolidation des barrages de contrôle pour contrecarrer toute tentative de trafic ou de transport de produits prohibés ou de drogues".

Distribution de 50.000 masques aux citoyens

S'agissant des opérations de sensibilisation, le plan de sécurité prévoit, cette année, une initiative de sensibilisation et de solidarité, en l'occurrence, la campagne nationale qui sera lancée par la DGSN, dès jeudi, sous le slogan "un Aïd El Fitr sans contagion", à travers la distribution de quelque 50.000 masques aux citoyens.

Une initiative de solidarité et de prévention qui vise à juguler la propagation de l'épidémie Covid-19, tout en sensibilisant les citoyens, à "davantage de vigilance, de prudence et de respect des mesures sanitaires et préventives à même de préserver la santé individuelle et collective".

Cette campagne verra d'abord la distribution de "quelque 50.000 masques aux citoyens, au niveau des quartiers, lieux publics, points de commerce, magasins d'approvisionnement des citoyens et des points de contrôle sécuritaire", a précisé M. Laroum qui ajoute que ces masques "sont confectionnés par les ateliers de couture régionaux, en renforcement de la production des bavettes et autres équipements utilisés dans la protection des personnes du Coronavirus".

Dans ce cadre, le Directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, a effectué, mercredi une visite d'inspection à l'atelier régional de couture à Oran, en vue de s'enquérir de l'opération de confection de cet équipement de protection individuelle au sein des ateliers de couture relevant des services de la DGSN, qui dotent les éléments de police en ces équipements de protection et en consacre une partie aux citoyens.

Dans le même contexte, la DGSN exhorte les citoyens à collaborer avec ses éléments, dans la mise en œuvre et le respect des mesures de prévention en vue de parvenir à une discipline sociale totale, rappelant le numéro vert, le 1548 et le numéro de secours, le 17, mis à la disposition des citoyens, 24h/24.