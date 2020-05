Algérie: Un projet de décret portant création de l'Office national de l'agriculture saharienne approuvé

Alger — Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, jeudi, l'approbation d'un projet de décret exécutif portant création de l'Office national de l'agriculture saharienne, qui sera soumis au Secrétariat général du gouvernement (SGG).

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari a présidé mercredi en compagnie du ministre délégué chargé de l'Agriculture saharienne et des Montagnes, Foued Chehat, une réunion consacrée au débat et à l'enrichissement du projet de décret exécutif portant création de cet Office, création décidée récemment, indique un communiqué du ministère sur sa page Facebook.

Après avoir examiné les propositions et amendements concernant les textes et dispositions réglementaires et organisationnels relatifs aux missions, prérogatives et objectifs de l'Office, le projet de décret qui sera soumis au gouvernement a été approuvé.

A noter que le Conseil des ministres tenu le 3 mai en cours, avait décidé de créer un Office national de l'agriculture saharienne dont la mission principale est de développer l'agro-industrie.