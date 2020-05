Nigeria: Mercato - Inter Milan veut baisser de moitié l'option d'achat de Victor Moses

L'Inter Milan dispose d'une option d'achat sur le joueur de Chelsea Victor Moses. Pour 12 millions d'euros, le Nigérian est aux Intéristes, mais les Italiens ne veulent pas dépenser plus de six millions d'euros pour lui.

Avec l'arrivée de Frank Lampard sur le banc de Chelsea, le milieu offensif nigérian, qui n'entrait pas sur ses petits papiers avait été prêté du côté de Fenerbahçe avant d'être rappelé par son ancien coach, Antonio Conte (actuel entraîneur de Inter) ou il a été de nouveau prêté.

Prêté pour la deuxième partie de la saison par Chelsea à l'Inter, Victor Moses (29 ans) arrive bientôt au bout de son aventure avec les Nerazzurri. Ainsi, les dirigeants des deux clubs commencent déjà à tâter le terrain concernant la suite de la carrière de l'international nigérian (37 sélection, 12 buts).

Face à la crise financière que traversent les clubs italiens et malgré le fait que le coach italien veut garder son homme de main nigérian, le club Lombarde compte lever l'option d'achat de Victor Moses mais de moitié, selon les informations de 'The Sun'. Le journal anglais va plus loin en affirmant que Inter est prêt a donné 6,6 millions d'euros et pas plus pour le Super Eagle. Une offre qui est en baisse par rapport au prix initial et qui ne devrait pas enchanté de club anglais, Chelsea.

Antonio Conte, le coach de la formation milanaise, souhaite conserver Victor Moses. Il n'exclurait pas de demander un nouveau prêt à Chelsea sur la saison suivante. Depuis son arrivée en janvier, l'élément offensif a disputé sept matches toutes compétitions confondues, dont trois de Serie A.