Sénégal: Ibrahima Sarr, Métrologue - «Beaucoup de thermo flashs utilisés ne sont pas conformes»

interview

La Journée internationale de la Métrologie a été célébrée, mercredi, sous le thème «les mesurages pour un commerce mondial». Mais cette année, le cœur n'est pas à la fête, mais plutôt à la lutte mondiale contre le Covid-19.

À l'occasion, le Chef de la Division de la Métrologie au ministère du Commerce, Ibrahima Sarr, a révélé que plusieurs thermo flashs utilisés comme instrument de diagnostic et d'alerte du coronavirus ne sont pas conformes.

Ce 20 mai est célébrée la Journée internationale de la Métrologie sous le thème «Les mesurages pour un commerce mondial». Quelles sont les origines de la métrologie ?

La métrologie est la science des mesurages qu'on confond souvent avec la métrologie. Son origine remonte à 5000 ans avant JC, en Mésopotamie, avec l'apparition des premières balances.

Mais une controverse scientifiquement crédible est apparue et l'aurait située en Égypte antique avec la première réalisation de l'étalon du mètre à partir de l'impact de goutte d'eau juxtaposée sur une surface plane.

La prouesse architecturale des pyramides par les pharaons ne serait pas possible sans une connaissance, fut elle rudimentaire, en métrologie.

Toutefois, en ce qui concerne la métrologie moderne, nous pouvons l'associer à la France qui a l'histoire la plus calamiteuse avec plus de 700 mesures calquées sur la morphologie du roi (pied, pouce, palme).

Le caractère instable, incohérent et arbitraire de ses mesures à pousser des scientifiques français comme Condorcet, le chevalier de Borda, Méchain à hâter la mise en place des mesures destinées" à tous les hommes et à tous les temps" consacrant ainsi la naissance du système métrique décimal en 1875 avec la signature de la convention du mètre accompagnée de la fabrication de l'étalon du kilogramme et du mètre qui sont les références.

Quel est l'intérêt de la Métrologie dans notre quotidien ?

On peut affirmer, sans ambages, que la métrologie, c'est la vie car elle est omniprésente dans toutes nos activités.

La métrologie, à travers ses composantes (scientifique dite fondamentale, industrielle et légale), nous assure la protection de notre pouvoir d'achat par des transactions loyales, de notre santé et de notre sécurité par des instruments de mesure conformes et de la préservation de notre environnement.

La métrologie est une composante de l'infrastructure qualité et à ce titre, elle participe à la démarche qualité de nos entreprises pour une meilleure compétitivité de nos produits et services surtout pour nos filières d'exportation

Est-ce que nos commerçants, industriels et autres respectent le cadre juridique et l'usage de la Métrologie. Sinon comment faites-vous pour faire respecter les normes et que le consommateur ne soit pas lésé ?

Veiller à l'application de la réglementation fait partie des missions régaliennes de la Division de la métrologie qui l'exerce à travers des actions de surveillance du marché.

Elles consistent à faire des contrôles inopinés chez des commerçants, industriels importateurs, des stations d'essence pour voir d'une part, si les instruments de mesure utilisés gardent leurs caractéristiques métrologiques et qu'ils ont fait l'objet d'un usage transparent et loyal et d'autre part ; si les produits préemballés comme le paquet de sucre, le pot de tomate, la bouteille de boisson ou la bonbonne de gaz contiennent réellement le volume ou le poids déclaré par le fabricant.

C'est le même travail que nous faisons du fer à béton où on a élaboré une réglementation qui protège le consommateur et lutte contre les effondrements de maison.

Ceux qui contreviennent à la réglementation sont sanctionnés par la rédaction d'un procès de constatation et la saisie ou la mise sous scellé de l'instrument de mesure. Le dossier peut déboucher sur le paiement d'une transaction pécuniaire ou la transmission du dossier au parquet compétent.

Du 18 et jusqu'au 30 mai, la Division de la Métrologie mène une campagne de vérification gratuite des thermo flash. En quoi est-ce utile de vérifier ces thermo flash ?

C'est un thermomètre médical à infrarouge qui est un instrument à usage réglementaire soumis au contrôle de la métrologie en vertu des dispositions communautaires de l'Uemoa.

Dans ce contexte de pandémie du Covid-19, il est utilisé comme instrument de diagnostic et d'alerte par le corps médical et pour cette raison, les erreurs de mesure ne doivent pas dépasser les tolérances admises.

Malheureusement, on a constaté une utilisation massive de ces thermo flashs dont certains n'étaient pas conformes. C'est pourquoi un contrôle avec des tests est effectué aussi bien à l'importation que pendant leur mise en service.

Nous profitons de cette journée pour la faire gratuitement et il suffit que les détenteurs les amènent à notre bureau pour qu'on fasse les essais réglementaires à l'issue desquels une vignette verte est apposée sur le thermo flash ou une vignette rouge avec interdiction d'utilisation si l'instrument n'est pas conforme.

On voit aussi l'empreinte de la Division de la Métrologie sur les pompes des stations d'essence. Pourquoi ces gérants devraient-ils changer leurs pompes comme vous le leur indiquez souvent ?

Les pompes à carburant font l'objet de vérification de leur débit pendant la campagne de vérification annuelle et aussi à l'occasion de contrôles inopinés dans les activités de surveillance.

Lorsque des non conformités sont constatées (débit inférieur ou supérieur à la tolérance) la pompe est mise sous scellé et des actions correctives sont demandées pour l'intervention d'un réparateur agréé.

Si ce ne sont que des non conformités mineures, on prescrit des réparations. Dans le cas contraire, une mise hors service ou réforme est prononcée.

Je dois dire que nous avons constaté de manière générale que les pompes à carburant qui sont en service sont fiables avec moins de 1% de non-conformité.

Y-a-t-il d'autres secteurs insoupçonnés où intervient la Division de la Métrologie ?

Nous intervenons sur les compteurs d'eau et d'électricité à l'importation et lorsque des réclamations sur leur fiabilité sont formulées par les clients. Nous sommes aussi sollicités par voie de réquisition par la gendarmerie ou la police pour des constats de fraude sur les compteurs.

Le fer à béton dont la production, la commercialisation et l'importation sont réglementées fait l'objet d'un suivi avec des résultats très appréciables qui ont réduit à néant le fer non conforme sur le marché.

Notre Division et les services régionaux du commerce ont procédé à plus de 100 tonnes de saisie de fer, lesquelles ont fait l'objet de confiscation pour exportation ou pour laminage dans un four.

À côté de ces domaines précités, nous intervenons également sur les pèse- essieux qui empêchent la dégradation des routes et nous collaborons avec la police et la gendarmerie pour la vérification de leurs radars et des éthylomètres qui sont dans le champ réglementaire.

Sans nos vignettes de conformité, les résultats de mesure de ces appareils n'auront pas la valeur juridique requise.