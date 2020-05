Maroc: Chakib Alj - Une décision rassurante pour le tissu économique

L'appel émis aux entreprises pour reprendre leurs activités après Aïd Al Fitr est une "décision rassurante" pour le tissu économique, a souligné, mercredi, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

"Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun, a annoncé que les entreprises habilitées à opérer pouvaient reprendre leurs activités après Aïd Al Fitr. Une décision rassurante pour le tissu économique et que la CGEM soutient énergiquement", a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP. Et de noter que malgré son coût exorbitant pour l'économie nationale, estimé à 1 milliard de dirhams par jour, le confinement observé depuis le 20 mars a permis, grâce aux efforts de tous, de sauver des vies humaines en limitant la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Il a, en outre, mis en avant l'importance de redémarrer l'activité économique au plus vite, notant qu'il y va de la survie de plusieurs milliers d'entreprises se trouvant déjà dans une situation extrêmement délicate, ainsi que du maintien de centaines de milliers d'emplois en danger.

"Les entreprises et les commerces habilités à opérer ne reprendront que si et seulement si, toutes les mesures nécessaires à la sécurité sanitaire de leurs salariés et de leurs clients sont scrupuleusement respectées, tout en favorisant le télétravail lorsqu'il est possible", a-t-il souligné, notant dans ce sens que la CGEM a mis à la disposition de l'ensemble des opérateurs économiques des guides pratiques pour les accompagner dans la reprise progressive de leur activité ainsi qu'une solution d'approvisionnement et de fourniture d'équipements de protection sanitaire.

"Sur un autre registre, notre Confédération vient de finaliser son plan de relance économique consolidé autour des plans de relance sectoriels", a-t-il poursuivi, précisant que ce plan ambitieux et volontariste, qui sera présenté prochainement au Comité de veille économique, est bâti sur un ensemble de mesures transverses jumelées à plus de 500 mesures sectorielles.

L'objectif est aussi de profiter de cette relance pour apporter des solutions définitives aux problèmes auxquels font face les entreprises même avant cette pandémie et pour lever les verrous qui bloquent le développement de notre économie, a conclu le patron des patrons.