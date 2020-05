Angola: Le pays compte créer trois nouvelles zones de conservation environnementale

Luanda — L'Angola envisage la création de nouvelles zones de conservation dans la forêt de Kumbira, Serra do Pingano, Morro do Moco et la première zone de conservation marine dans les provinces de Cuanza Sul, Uíge, Huambo et Namibe.

Selon le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, dans une note envoyée à l'ANGOP, dans le cadre de la Journée internationale de la biodiversité, le pays vient de terminer des projets qui contribuent à la mise à jour et à la connaissance de la biodiversité angolaise et sa conservation.

Parmi les projets, le département ministériel souligne la création de trois zones de conservation terrestres dans les parcs nationaux de Maiombe, Mavinga et Luengue-Luiana, augmentant de 6,6 à 13% la zone conservée.

En ce qui concerne l'herpétofaune, plus de 400 espèces ont été enregistrées, réparties dans 117 amphibiens et 278 reptiles, dont 36 espèces endémiques et sept nouvelles espèces scientifiques (six reptiles et un amphibien).

Concernant la date, il affirme qu'elle sert à rappeler son importance sur la planète et à attirer l'attention sur les pertes dévastatrices d'espèces irremplaçables au profit des êtres humains.

Le 22 mai vise à sensibiliser la population mondiale sur l'importance de la diversité biologique, en plus de la nécessité de sa protection dans tous les écosystèmes de la planète.