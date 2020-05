Congo-Kinshasa: Procès 100 jours - Un des avocats de Vital Kamerhe suspendu

Le Barreau de Kinshasa/Matete vient de suspendre Me Kabila Muana Kalala, l'un des avocats de Vital Kamerhe dans l'affaire liée au programme de 100 jours, pour une durée de 6 mois. Cette mesure disciplinaire est assortie de 5 ans d'inéligibilité. Il lui est reproché «le manquement aux devoirs de probité, dignité, déférence et délicatesse » en étant à la fois le défenseur de la République dans ledit dossier où l'Etat s'est constitué en partie civile, mais également en tant qu'avocat du directeur de cabinet du Chef de l'Etat, et donc encore de la République. Une pratique qui va, selon le barreau de Kinshasa/Matete, à l'encontre de l'éthique de la profession d'avocat.

En effet, le président national de l'UNC vient d'être dépourvu d'un des ténors de sa défense, alors qu'il devra comparaître pour sa deuxième fois devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en audience foraine à la prison centrale de Makala lundi 25 mai prochain. Il s'agit d'une affaire de détournement des deniers publics dans le cadre de la gestion du vaste programme de 100 jours du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi.

Pour mémoire, à l'ouverture du procès Kamerhe et consorts lundi 11 mai 2020, le ministère public avait soulevé cette préoccupation contre un des avocats de la partie prévenue. Il s'agissait bel et bien de Me Kabila Muana Kalala, qui est également avocat de la République.

Nombreux analystes voient dans cette décision qui tombe comme le cheveu dans la soupe, un décor qui se plante progressivement dans un contexte de fragiliser la constellation des avocats conseils de Vital Kamerhe qui ont sollicité, lors de la première audience en chambre foraine au CPRK, un renvoi de l'affaire à deux semaines, question de leur permettre de s'imprégner du dossier au niveau du greffe du tribunal de séant. Ceci, afin de bien présenter leurs moyens de défense en fait comme en droit.