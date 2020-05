Congo-Kinshasa: ETPS - Une Délégation de Huawei-RDC chez Nene Nkulu

Après une série de prises de contact et d'initiatives pour le bien-être de la population congolaise, la Société Huawei RDC, par le biais d'une délégation officielle, a rebondi hier, jeudi 21 mai, en rencontrant Madame Nene Nkulu, Ministre de l'Emploi - Travail - et Prévoyance sociale, en vue de tabler sur les questions du secteur. Le secteur de la création de l'emploi est un domaine qui est au cœur des préoccupations de Huawei qui, depuis plus de 10 ans, est à l'origine de plusieurs initiatives de formations - de renforcement de capacité, et même d'emploi, ayant généré directement et indirectement plus de 2.500 emplois en RDC. Et hier, il était question d'étudier les possibilités pour Huawei de soutenir les actions du gouvernement allant dans le sens du développement du secteur de l'emploi et du travail. Une initiative qui a été approuvée et louée par la Ministre Nene Nkulu.

Il n'est plus à démontrer que la responsabilité sociale est au cœur de plusieurs actions - démarches - et initiatives de Huawei en RDC. Cette société est auteure des projets tel que "Semence pour l'avenir", un programme de financement des étudiants excellents pour des formations professionnelles de TIC en Chine, avec un bilan de plus de 55.000 étudiants formés depuis 2006. Huawei, cette marque du géant de la Télécommunication mondiale qui n'a jamais renoncé à investir dans la valeur sociale des congolais.

La Ministre Nene Nkulu a saisi cette opportunité pour remercier et saluer le travail titanesque qu'abat Huawei pour la création d'emplois et les opportunités d'études et de formation mises à la portée de la population congolaise. Et elle a certifié "Huawei est un partenaire pour la RDC, et la porte du Gouvernement lui est ouverte."