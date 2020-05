Congo-Kinshasa: UDPS - Pierre Zomba revient sur la gestion orthodoxe de la Res-publica

Plus d'une année après, Pierre Zomba, Président du Parlement-Debout de l'UDPS pour le secteur de Victoire dans la ville-province de Kinshasa, ressuscite le rouleau de son discours du 06 octobre 2018, discours fait en marge de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de la structure Parlement-Debout de l'UDPS.

A cette occasion, il louait la décision prise par le Parti de prendre part activement aux élections du 23 décembre 2018, dont les fruits - surtout au niveau de la Présidentielle - ne sont plus à démontrer, et il brandissait le flambeau de l'accompagnement responsable de l'UDPS au pouvoir d'Etat pour la gestion orthodoxe de la Res-publica. Pour parvenir à ce résultat électoral ayant abouti à l'accession au pouvoir, la structure Parlement-Debout n'a pas épargné d'efforts titanesques dans un déploiement populaire.

Et, aujourd'hui, au stade où les enjeux de gouvernance atteignent leur point culminant, l'ensemble de la population congolaise - en général, et les combattantes - combattants - et parlementaires-debout de l'UDPS sont nez à nez avec la responsabilité de bâtir un pays plus beau qu'avant. Pour la petite histoire, le Parlement-debout est une structure informelle au sein du Parti UDPS reconnu politiquement de par son encrage sur terrain dont sa méthode de lutte est la non-violence conformément aux statuts de l'UDPS. Il incarne une machine à mobiliser, à conscientiser et à sensibiliser ; constitue au travers de son statut politique le creuset des aspirations et de l'UDPS, et existe depuis plus de 26 ans aujourd'hui.

UNION POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES SOCIAL

COORDINATION DES PARLEMENTS-DEBOUT

DISCOURS DE LA COORDINATION DES PARLEMENTS DEBOUT

Monsieur le Président du Parti ;

Monsieur le Secrétaire Général ;

Distingués invités ;

Messieurs et Mesdames Parlementaires-debout ;

Initialement prévu le mercredi 26/09/2018, la célébration des 25 ans du phénomène "Parlement-Debout" initié par le feu Dr Etienne Tshisekedi, la journée des parlementaires-debout était reportée au samedi 06/10/2018 et ce, à la demande de la hiérarchie du Parti suite au meeting du samedi 29/09/2018 que l'UDPS a co-organisé avec les autres partis de l'opposition.

Le samedi 06/10/2018 dans notre discours officiel de la commémoration des 25 ans d'existence politique des Parlements-Debout , nous nous donnons le devoir de rappeler solennellement à nos hôtes de marque, au peuple congolais, aux combattantes et combattants de l'UDPS ainsi qu'aux Parlementaires-Debout en particulier, le credo de notre structure qu'est le parlement-debout crée le lundi 26/09/1993 : l'œil, oreille, le fer de lance de la lutte de l'UDPS pour l'instauration en RDC des valeurs que sont la démocratie, l'Etat de Droit, la bonne gouvernance, la gestion orthodoxe de la Res-publica, le respect de la dignité humaine qui n'est autre que la philosophie d'Etienne Tshisekedi. Nous vous demandons de vous tenir debout et observons une minute de silence en sa mémoire.

Nous tenons à préciser que le Parlement-Debout est une structure informelle au sein du Parti UDPS reconnu politiquement de par son encrage sur terrain dont sa méthode de lutte est la non-violence conformément aux statuts de l'UDPS.

Toutes ces valeurs auxquelles se réfère le Parlement-debout déclarons-nous ; sous-tendent en réalité le rêve du peuple congolais à savoir la transformation de la République Démocratique du Congo en un oasis de paix pour tout habitant de la planète "terre" qui a choisi de vivre dans le libre respect des règles de la vie communautaire.

Il s'agit de la paix au sens plein qui implique aussi le silence des armes, la fin de la guerre de rapine, l'absence de la tracasserie, des plaintes sans fondement, des procès bidons, des arrestations arbitraires, des exécutions sommaires et d'autres soucis relatifs aux besoins primaires des citoyens et surtout la fin des tueries en série à travers tout le pays présentement à Beni qui depuis 4 ans est devenu un abattoir sans que les forces de défense et des sécurités n'interviennent et ce, au nom de la souveraineté. Nous vous demandons de vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de nos compatriotes tombés innocemment. Merci.

La force et le sens de notre lutte politique durant 25 ans prennent leur source dans la prise de conscience de notre responsabilité et de notre engagement de servir le peuple congolais dans la réalisation de son rêve : le changement du système politique en RDC.

La mission qui nous a été confié par le feu Dr Etienne Tshisekedi celle du porte étendard de sa philosophie politique basée sur "l'amour du Congo et du Congolais", la moralité, l'intérêt général et la vision qui nous habite sont enracinées dans la ferme conviction et la foi que ce rêve est non seulement possible mais qu'il s'accomplira certainement.

Messieurs et Mesdames Parlementaires-Debout,

Le Parlement-Debout, une machine à mobiliser, à conscientiser et à sensibiliser, constitue au travers de son statut politique le creuset des aspirations et de l'UDPS et du peuple congolais telles qu'exprimées chaque fois les intérêts du Parti et de la République sont menacés. Il est le socle de l'expression démocratique par l'éveil de la conscience de la population congolaise à travers les harangues quotidiennes que nous organisons matin, midi et soir dans nos Parlements-Debout respectifs et ce, du lundi à samedi de la semaine, du 1er au 31 de chaque mois, de janvier à décembre de chaque année pendant 25 ans. Il est le miroir de notre capacité à mettre effectivement en pratique notre credo au profit du pays tout entier.

L'anniversaire de cette année répond à six impératifs :

La matérialisation de l'option levée par le Parti lors du congrès extraordinaire celle de la Participation de l'UDPS aux élections du 23/12/2018

L'impérieuse nécessité de conjuguer tous les efforts en vue de l'unité, la transparence et le respect de l'intérêt supérieur du Parti, des Parlements-Debout et de la République

La résolution de poursuivre l'assainissement ainsi que la redynamisation des Parlements-Debout et leur fonctionnement

La considération de la sérénité et de la cohésion en leurs seins en vue d'une organisation fructueuse et sérieuse pour l'accompagnement responsable de l'UDPS au pouvoir d'Etat pour gestion orthodoxe de la RES-publica

La mise en ordre de bataille des Parlementaires-Debout pour la conquête du pouvoir à travers les échéances électorales à tous les niveaux

L'imminence de la date du 23/12/2018 : terme du dernier glissement du régime Kabila dont les 2 mandats qu'il a obtenu par la tricherie ont pris fin le 19/12/2016 et son corolaire : à savoir la configuration du futur gouvernement issu des urnes conformément au calendrier de la CENI.

Nous attendons de vous un engagement politique ferme et rigoureux de la façon dont vous allez vous comportez pendant cette période pré-électorale et surtout à l'étape de la campagne électorale.

Messieurs et Mesdames Parlementaires-Debout,

Il n'y a pas de vision possible ni d'avenir véritable sans analyser et confronter froidement son histoire afin de transformer le joug des erreurs passées en espérance pour un futur victorieux.

Cet anniversaire n'est rien de moins qu'un appel à une introspection sévère, à la sincérité et à l'engagement de chacun ; qu'à travers cette célébration des voies et moyens seront recherchés par tous pour amener les Parlementaires-Debout à l'unité, à l'union, à la cohésion et porter haut les valeurs fondamentales de liberté, tolérance, dialogue, pardon, fraternité et non-violence.

L'heure est au dépassement de soi, au rassemblement de toutes nos forces et à la conversion totale des mentalités afin de ne pas sacrifier l'essentiel de notre lutte des 25 ans sur terrain politique dans la distraction.

L'avenir du phénomène "Parlement-debout" résidera dans la qualité des informations que nous livrons au peuple congolais et surtout de la manière dont nous les traitons et les analysons afin d'offrir à ces derniers des orientations politiques rassurantes concernant le devenir de leur pays, la République Démocratique du Congo.

Le moment est tout indiqué pour chacun de nous de faire de notre humilité, notre sagesse, notre maturité politique de notre icône et mentor, notre référence, nous avons cité feu d'Etienne TSHISEKEDI d'heureuse mémoire lorsqu'il dit dans son dernier meeting sur cette terre des hommes le dimanche 31/07/2016 à la "place triomphal" : prenez-vous en charge et le 20/12/2016 dans un message au peuple congolais : « continuez à résister pacifiquement afin de mettre le régime illégale et illégitime de Kabila hors état de nuire » fin de citation !

Pensons à notre peuple meurtri, chosifié, clochardisé et animalisé et soumis à un deuil perpétuel mais qu'il place tout son espoir, toutes ses attentes dans notre Parti et sa structure d'appui qu'est le Parlement-Debout et dans ses leaders responsables politiques notamment :

Jean Marc KABUND-A- KABUND Secrétaire Général de l'UDPS qui lui a su garder le Parti dans une période exceptionnelle : la mort brutale du Président Etienne TSHISEKEDI le mercredi 1er/02/2017 à Bruxelles. C'est grâce à cet esprit tshisekediste que l'UDPS, le Parti du peuple congolais continu à exister malgré des coups-bas machiavéliques qui viennent de gauche à droite.

Felix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO (FATSHI), mabokopembe, l'artisan de la lutte contre la pauvreté, congolais à l'élection présidentielle du 23/12/2018 pour la conquête du pouvoir d'Etat en RDC afin de résoudre les problèmes socio-économiques et sécuritaires qui phagocytent la vitalité des congolais.

Pensons à nos compagnons de lutte et à tous ceux qui, dans ce combat ont perdu leur dignité leurs libertés, leurs droits, leurs biens, leurs emplois et leur vie.

Nous ne terminerons pas ce discours sans remercier tous ceux qui, de près ou de loin ont contribué à l'émergence, à l'épanouissement et à la promotion de ce phénomène "Parlement-Debout" ; nos pensées vont out droit au Secrétaire Général Adjoint en charge de l'information, communication et mobilisation, Augustin Kabuya qui était le tout premier Coordon des Parlements-debout, Faustin Nyati Nat. à la mobilisation et ancien Président du Parlement-debout Tshangu, Théo Taraka Nat. Honoraire et ancien Président du Parlement-debout victoire, Jacob Kabeya 1er Porte-Parole de la coordination des Parlements-Debout, Dieudonné Mulumba, Président du Parlement-debout 10ème rue "Parlement-mère" le plus ancien des anciens, le moins âgé des délégués des parlementaires-debout qui ont rencontré le Président Tshisekedi le lundi 26/09/1993 à sa résidence privée de Limete, Freddy Pindi, Nat. Honoraire, ancien Président du Parlement-debout AP et ancien Président de la Ligue des jeunes, Lucien Nzongisa dit Masire, Président du Parlement-debout ELF/LUSAKA, Maman Marthe Kasalu Tshisekedi "Mère des mères" et moi-même votre humble serviteur Pierre Zomba.

Messieurs et Mesdames Parlementaires-debout,

Vous portez sur vos épaules, aujourd'hui, les espérances de la jeunesse, des hommes et des femmes de notre pays vers un avenir plein des promesses.

Nous sommes convaincus que vous mériterez pleinement la confiance que le Parti a placé en vous : vous Parlementaires-debout, combattantes et combattants, plus que jamais, serrons-nous les coudes pour conduire ensemble au cœur de l'Afrique un pays où il fait bon vivre, un véritable miroir de la renaissance de notre continent, berceau de l'humanité.

Tenons-nous ensemble comme un seul homme et "ENSEMBLE CHANGEONS NOTRE PAYS".

Je vous remercie.

Joyeux anniversaire aux Parlementaires-debout.

Fait à Kinshasa, le 06/10/2018

Pierre Zomba

Président du Parlement-debout Victoire