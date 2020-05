Congo-Kinshasa: Vente des produits de grande consommation - Acacia Bandubola lance officiellement l'opération au marché Somba Zigida

Bonne nouvelle pour la population de la Capitale. Comme annoncé dans son communiqué du 19 mai dernier, la Ministre de l'Economie Nationale, Mme Acacia Bandubola Mbongo a procédé au lancement officiel de la vente des produits de grande consommation pour approvisionner la Capitale, en proie à la pandémie de covid-19.

La cérémonie de lancement s'est déroulée mercredi 20 mai 2020, au marché Somba Zigida, en présence de plusieurs kinois et kinoises enthousiasmés par cette marque d'affection manifestée par le numéro 1 de l'Economie Nationale. Un sac de braise est vendu à 27.000 FC alors qu'elle se négocie dans le marché parallèle entre 35.000 FC et 40.000 FC. Cette baisse des prix des produits des premières nécessités a provoqué la satisfaction de la population venue en masse pour s'approvisionner.

En effet, parmi les produits mis en vente, il y a notamment, la farine de maïs et de manioc, la braise ainsi que des légumes et autres produits périssables tels que la tomate et tant d'autres. Grande était la satisfaction des acheteurs de constater que les prix fixés pour la vente sont hors concurrence, et très abordables. Un sac de braise est vendu à 27.000 FC alors qu'elle se négocie dans le marché parallèle entre 35.000 fc et 40.000 fc. Le sac de semoule de 25kg, par contre, revient à 28.000 fc alors qu'il est vendu dans les grandes surfaces à 50.000 fc. Le sac de manioc vendu à 70.000 fc voir 80.000 fc dans plusieurs marchés de Kinshasa, là il se négocie à 46.000 fc. Par ailleurs, une caisse de tomate qui revient entre 35 et 40 000 francs dans le marché parallèle, se vend à 30.000fc.

Selon Acacia Bandubola, cette initiative rentre dans le cadre de programme d'urgence alimentaire du chef de l'Etat. Ce sont des opérations destinées à éviter la rareté des produits alimentaires dans les grands centres urbains confrontés aux effets de covid-19. «C'est un programme initié par le Président de la République et financé par le Gouvernement, nous avons reçu l'appui de l'armée dans ce programme, nous sommes en partenariat avec CODIDIS ; c'est une ONG qui est déjà professionnelle en la matière, nous savons actuellement qu'avec ce qui se passe dans le monde, la crise sanitaire due au COVID-19, l'économie de manière globale est pénalisée et nous savons également que la ville-province de Kinshasa est l'épicentre du COVID-19. Voilà pourquoi, le Gouvernement avait choisi de commencer par cette ville pour l'approvisionner en produits des premières», a souligné Mme Acacia. Elle espère que ce programme pourra s'étendre dans d'autres marchés, aller au-delà et servir d'autres provinces. Elle a rappelé que cette opération de vente des denrées à des prix abordables se déroulera chaque semaine aux endroits ci-après : Marché Somba Zigida, Marché de Matete, Marché de l'UPN, et Marché de Kingasani.

A noter que le gouvernement travaille en partenariat avec l'ONG CODIDIS dans cette vaste opération qui vise à soulager tant soit peu la population en cette période de crise sanitaire.