Cote d'Ivoire: Coronavirus/Bonoua - Le maire Jean Paul Koua Améthier met en place un comité communal de lutte

Jean Paul Koua Amethier , le maire de la commune de Bonoua, qui a abrité le point presse quotidien sur le coronavirus, le jeudi 21 mai 2020, a indiqué avoir mis en place un comité communal de lutte contre le Covid-19 composé, entre autres, d'élus, de responsables de la santé, de communautés religieuses et d'organisations de femmes et de jeunesse.

« Ce Comité est chargé de coordonner la lutte sur le territoire communal, définir les stratégies de lutte, planifier les activités de lutte, mobiliser les ressources communales, sensibiliser les populations et coordonner les activités avec le Comité départemental de lutte contre les pandémies », a expliqué Jean Paul Koua Améthier.

Le maire et son Conseil ont également mis à la disposition de leur population des cache-nez et installé dans les gares routières, les marchés et les lieux publics des dispositifs de lavage des mains.

En outre, des actions complémentaires ont été réalisées. Des dons en vivres et non vivres reçus de l'Union européenne (Ue), de personnes de bonne volonté, d'Ong telles que Children of Africa de la Première dame Dominique Ouattara, ont été distribués aux personnes indigentes et vulnérables.

A en croire Jean Paul Koua Améthier, deux marchés provisoires de proximité ont été créés au quartier Bégnéri et Résidentiel pour désengorger le marché principal, une brigade de répression a été créée au niveau du transport en commun communal et une caravane de sensibilisation de porte-à-porte est effectuée par le comité local.