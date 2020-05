Maroc: Un concours régional pour révéler les talents artistiques et littéraires des élèves

Un total de 201 élèves de la province d'Errachidia ont participé à un concours régional organisé à l'initiative de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Drâa-Tafilalet et qui avait pour objet de révéler les talents artistiques, culturels et littéraires des apprenants.

Les élèves issus de cette province ont raflé 9 des 16 prix de ce concours régional organisé en avril dernier sous le signe "Rester chez moi, une occasion de mettre en exergue mes talents créatifs" et qui était axé sur la thématique de la santé et de l'hygiène. Poursuivant leurs études dans les différents cycles de l'enseignement public et privé, ces élèves ont pris part à cette épreuve aux côtés d'apprenants issus des provinces de Ouarzazate, Zagora, Midelt et Tinghir.

Les lauréats de ce concours recevront des prix et des attestations sur le plan aussi bien régional que provincial.

Cette initiative, qui ambitionnait d'aider les apprenants à mettre en exergue leurs capacités dans les domaines artistique, culturel ou littéraire, fait partie des activités parascolaires qui ont un rôle important pour promouvoir et développer les talents, les connaissances et les compétences des élèves. Il s'agit d'une action qui s'inscrit dans le cadre des mesures de protection et de prévention adoptée par le Maroc pour endiguer la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19) et assurer la continuité pédagogique à travers l'enseignement à distance.

Ce concours régional était ouvert aux élèves poursuivant leurs études au sein des établissements scolaires publics et privés au niveau des trois cycles de l'enseignement. Ils pouvaient y participer à travers des travaux en langues arabe, amazighe, française ou anglaise. Il portait sur les domaines du dessin, de la caricature éducative, de la musique, de la nouvelle et de la poésie.