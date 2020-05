Sénégal: Me Augustin Senghor menace - « Tout club qui ne jouera pas les play off sera relégué et perdra ses joueurs»

Avant cette mise au point, le président de la Fédération sénégalaise de football était aussi monté au créneau pour prévenir le président du club de Génération Foot qui avait rejeté la formule des play-off et play-down édictée par le Comité d'urgence de la FSF pour la reprise le championnat en novembre.

Certains présidents de club et particulièrement le président Mady Touré avait également déploré le manque de concertation qui a prévalu.

« C'est une position de principe, on refuse de prendre part à ces play-offs et ces Play down. Ce n'en fait pas une affaire personnelle mais un combat d'ensemble des présidents de clubs amateurs et professionnels», a-t-il soutenu.

La réponse de Me Senghor ne s'est faite attendre : «Tout club qui décidera de ne pas jouer les play off sera relégué et aussi perdra tous ses joueurs professionnels. Parce que quand on est en non activité, les joueurs seront libres et pourront rejoindre le club de leur choix.

Les appuis aussi seront donnés qu'aux clubs qui ont décidé de participer aux play off», a répondu Me Augustin Senghor ajoutant que la mesure de la FSF demeure applicable.

«Nous avons pris une décision. Elle est applicable. Ceux qui ne sont pas de la majorité ont cru devoir protester par bras de fer, d'autres par écrits.

Ils auraient dû attendre déjà la notification officielle via les Ligues régionales parce que nous avons des règles. Nous avons des procédures de notification avant de faire des recours», conclut-il