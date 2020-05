Sénégal: Montant des subventions aux clubs - La FSF recadre Mady Touré

La Fédération Sénégalaise de Football n'a pas tardé à répondre à Mady Touré, avec une mise au point de la subvention et appuis financiers.

Dans un communiqué, l'instance du football sénégalais reproche au président du club Génération Foot Mady Touré d'avoir, sur les plateaux de télévision, «minimiser le soutien reçu» pour la participation de son club lors des dernières Ligue des Champions et Coupe de la CAF.

La FSF considère que les «Grenats» restent le club ayant le plus bénéficié des subventions et appuis financiers sur les deux dernières saisons, avec 84 millions de FCfa débloqués lors des compétitions africaines de ses dernières années.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, l'instance du football sénégalais a reproché au président de Génération d'avoir «minimiser le soutien reçu» lors de l'émission télévisée «Point Corona» de la TFM du dimanche 17 mai.

Répondant à une question sur le soutien reçu de la Fédération sénégalaise de football lors de la participation de son club à la dernière Ligue des Champions de la CAF, le président de Génération foot « ...qu'il n'avait pas les chiffres en tête ...qu'il pense grosso modo que c'est autour de 10 millions et quelques... »

L'instance dirigeante du football a tenu à indiquer que Génération Foot reste «le club ayant le plus bénéficier des subventions et appuis financiers de la FSF » lors de ses deux dernières campagnes en Afrique NDLR « Ligue des Champions et Coupe Caf ».

Sur les deux dernières saisons (2018/2019 et 2019/2020) le FSF estime qu'un appui d'un montant global de prés de 85 millions de francs CFA a été alloué sur les deux dernières saisons (2018/2019 et 2019/2020) au club des Académiciens de Saly.

Plus de 49 millions FCFA, précise la structure fédérale, ont été débloqués pour la prise en charge des billets d'avion, du transport local, de l'hébergement et de la restauration des officiels (Arbitres et Commissaires de matchs) ainsi que les paiements des indemnités des commissaires de matchs commis par la CAF lors de ses rencontres des compétitions interclubs africains.

«Conformément à ses habitudes, la FSF continuera, à chaque fois que de besoin et selon ses moyens, à accompagner l'ensemble de ses clubs, tant au niveau national qu'international pour un rayonnement de plus en plus marqué du football sénégalais», conclut le communiqué.