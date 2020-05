Burkina Faso: COVID-19 - L'OMS offre au ministère de la santé un important lot de matériels et d'équipements sanitaires

Ouagadougou — 38 800 000 F CFA (environ 70.000 USD), telle est la valeur du matériel médical et de protection contre l'infection au Covid-19 remis ce jour par la Représentation de l'OMS Burkina Faso au ministère de la Santé.

L'esplanade arrière du ministère a été le lieu officiel de cette donation. Ce don vise à consolider la protection du personnel de santé lors des activités de prise en charge des cas, et à la mise en œuvre des mesures barrières dans les structures sensibles comme les écoles dont l'ouverture prochaine est annoncée par le gouvernement.

Parlant au nom de Dr Alimata J. DIARRA-NAMA, la Représentante résidente de l'OMS, Dr Fousséni DAO, Chargé de programme et membre de la commission prise en charge dans la riposte à la pandémie a tenu à féliciter le gouvernement pour le combat actuel que le pays mène contre la pandémie du Covid-19.

« L'OMS, a-t-il dit, est résolument aux côtés du pays dans ce combat. C'est pour cette raison que dans le cadre de l'appui du Système des Nations Unies (SNU) au pays, elle ne ménage aucun effort pour lui apporter le soutien technique dont il a besoin en mettant à la disposition du pays des experts qui appuient les différentes commissions.

L'OMS, comme c'est le cas ce jour, accompagne également le pays en lui donnant du matériel dont il a besoin pour une réponse adéquate à l'urgence ».

Monsieur Emmanuel SORGHO, Directeur de Cabinet du ministre de la Santé qui a reçu ce don de matériel a exprimé la gratitude du ministère pour ce geste de l'OMS.

« Le matériel que nous réceptionnons ce jour, a-t-il indiqué, renforcera la qualité de la prise en charge des malades du Covid-19 dans les formations sanitaires du pays réquisitionnées dans le cadre de la présente riposte. Il permettra, a-t-il ajouté de mieux protéger le personnel médical contre l'infection. »

Le don de ce jour n'est pas le premier du genre depuis l'apparition des premiers cas de Covid-19 dans le pays.

En effet, d'autres matériels, notamment des réactifs et consommables de laboratoire et de prévention et contrôle de l'infection, estimés à 25.000 USD ont déjà été remis au pays.

Au plan financier, on peut noter à ce jour une somme totale de 5 102 688 USD qui a été mobilisée pour la lutte contre cette pandémie.

Au plan technique, un total de 61 staff OMS (39 nationaux et 22 internationaux) sont impliqués dans la riposte à la pandémie du Covid-19 au Burkina Faso. Ces chiffres sont évolutifs car un recrutement est en cours pour renforcer la présence de l'OMS notamment dans les régions et districts sanitaire de l'intérieur du pays.

A la date du 08 mai 2020, le pays totalise 748 cas confirmés au COVID-19 dont 463 hommes et 285 femmes, 569 guéris, 131 cas actifs et 48 décès.

Par ailleurs, le gouvernement a récemment pris des mesures levant le confinement progressif de la population, et autorisant la reprise des activités économiques dans certains espaces publics comme les mosquées, les églises, les marchés et yards. Dans quelques jours aussi, les écoles vont de nouveau accueillir les élèves et étudiants.