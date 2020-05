Algérie: Le Président Tebboune félicite son homologue tunisien à l'occasion de l'Aid El Fitr

Alger — Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu, jeudi après-midi, un entretien téléphonique avec son frère Kaïs Saïed , Président de la République Tunisienne, à qui il a présenté ses félicitations à l'occasion de l'Aïd El-Fitr et ses vœux de santé et de bonheur, et au peuple tunisien frère davantage de progrès et de prospérité, indique un communiqué de la Présidence de la République.

A ce propos, "les deux Présidents se sont dits favorables à l'idée de réunir les compétences scientifiques dans un Haut conseil commun de Recherche scientifique, à mettre en place à cet effet et qui sera placé directement auprès d'eux", a conclu le communiqué.