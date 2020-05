Cote d'Ivoire: Webinaire Agence CI PME - "Les PME ivoiriennes face à la compétition internationale dans un contexte de COVID-19"

L'Agence CI PME, dans le cadre de son programme de renforcement de capacités techniques et managériales des PME à travers son Guichet des Services aux PME, organise le Webinaire du Going Global #COVID-19 le mardi 26 mai 2020 de 9h30 à 11h30.

Les dirigeants des PME exportatrices et leurs collaborateurs, des représentants des Banques et établissements financiers, des Institutions de Microfinance et des organismes de financement des PME échangeront sur le thème : « Les PME ivoiriennes face à la compétition internationale dans un contexte de COVID-19 » avec :

M. Salimou BAMBA Directeur Général de l'Agence Côte d'Ivoire PME

Dr Gaston GOHOU CEO Développement Solutions Institute, basé au Canada

Ce webinaire sera l'occasion de présenter les enjeux de la compétition internationale dans le nouvel ordre mondial qui se met en place avec la pandémie de la Covid-19.

La participation est gratuite sur inscription préalable en ligne via ce lien https://bit.ly/webinargoingglobal au plus tard le lundi 25 mai 2020 à 13h00 GMT. Pour plus d'informations, contacter 20 00 12 28 ou 20 00 18 38.