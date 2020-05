Algérie: Illizi - Intensification de l'activité commerciale à la veille de l'Aid El-Fitr

Illizi — L'activité commerciale s'est intensifiée ces derniers jours, à travers les différents souks de la wilaya d'Illizi, en prévision de l'Aid El-Fitr.

Les habitants de cette région dans l'extrême Sud-est du pays se préparent à célébrer cette fête religieuse, même si elle intervient, cette année, dans un contexte exceptionnel de pandémie du Covid-19, obligeant à tenir compte des mesures de prévention sanitaire, de la réduction des déplacements et de la distanciation sociale.

Rencontrée par l'APS dans une superette en train de faire des emplettes pour la préparation de gâteaux, Rabia (quadragénaire) a indiqué qu'à la veille de l'Aid, la femme targuie a pour habitude de se charger elle-même des achats pour la fête, que ce soit pour les ingrédients des gâteaux, les fruits secs, les ustensiles, les vêtements, les produits de beauté et autres, jusqu'à devenir une tradition dans la société locale.

Elle dit ne pas vouloir abandonner cette tradition, en dépit de la conjoncture de pandémie de Covid-19 et la suspension de certaines activités commerciales étroitement liées à la préparation de la fête de l'Aid, tels que les commerces de prêt-à-porter, de chaussures, de cosmétiques et de pâtisserie.

Une virée au marché populaire des fruits et légumes d'Illizi a permis de constater une grande affluence de citoyens, donnant lieu à des encombrements et souvent à l'amer constat du non respect des consignes de prévention sanitaire contre le coronavirus.

Parmi ces attitudes négatives, le non respect souvent du port de bavettes (commerçants et clients), de la distanciation sociale, et de l'interdiction d'emmener les enfants de moins de 15 ans dans les commerces et ce, en dépit des consignes de précautions émises sans discontinuer dans ce cadre par les pouvoirs publics.

Parmi ces traditions, toujours vivaces dans la société targuie, la préparation de gâteaux traditionnels du terroir, ainsi que l'organisation de campagnes de nettoiement des rues et d'embellissement des

Quartiers.