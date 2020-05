Cote d'Ivoire: Contrôle technique automobile - Le concurrent de la Sicta ouvre ses portes.

Depuis avril 1959, la seule entreprise détentrice du fameux sésame qui autorise tout type de véhicules et engins à circuler, avec une attestation de visite technique, est la Société Ivoirienne de Contrôle Technique Automobile (SICTA). Mais désormais elle a son concurrent, MAYELIA LOGISTICS & AUTOMOTIVE, filiale de MAYELIA Participations qui a obtenu un contrat de concession pour la réalisation du contrôle technique automobile en Côte d'Ivoire.

MAYELIA LOGISTICS & AUTOMOTIVE qui a pour équipementier le français ACTIA Automotive, propose des services innovants avec des appareils à la pointe de la technologie, entendant ainsi gagner très vite la confiance des ivoiriens.

Premier pari déjà réussi, les doyens de la SICTA, tel que son ex Directeur Général, Monsieur Ya Emile aujourd'hui Directeur Général Délégué de MAYELIA LOGISTICS & AUTOMOTIVE et un bon groupe de contrôleurs très expérimentés ont vite rejoint les effectifs du tout nouveau. L'ancien cadre de la SOTRA et ex-Directeur Général de STL, David Fofana est aujourd'hui le Président de MAYELIA Participations.

La première station basée à Vridi, dans la commune de Port-Bouët, a ouvert ouvre ses portes au grand public ce lundi 11 mai, pour des diagnostics gratuits des véhicules afin de présenter ses services.

Réussira-t-elle à faire renverser la vapeur ? En tout cas il est à noter que plus de la moitié des véhicules en circulation sur un parc automobile estimé à plus d'un million de véhicules en Côte d'Ivoire n'est pas soumis à la visite technique et constitue un véritable danger pour les usagers.

MAYELIA LOGISTICS & AUTOMOTIVE à travers ses services, entend contribuer à la politique de sécurité routière du Gouvernement, et aussi améliorer l'expérience client.

Après cette semaine de rodage, la station de Vridi ouvrira officiellement ses portes le mardi 19 Mai 2020, avec les horaires suivants :

-Du lundi au Vendredi de 7H30 à 17H30

-Les samedis de 8H à 13H00

Elle offrira les prestations suivantes :

-La visite technique

-La vente de vignettes autos et motos

-La sécurisation et la pose de plaques d'immatriculation

-L'identification des véhicules neufs (Concessionnaires)

En plus de la station fixe de Vridi, MAYELIA LOGISTICS & AUTOMOTIVE s'est dotée de trois (3) stations mobiles qui couvriront l'ensemble du territoire national selon les besoins des collectivités locales, des entreprises et du grand public.

Au cours de l'année 2020, MAYELIA LOGISTICS & AUTOMOTIVE ouvrira trois (3) autres stations fixes dans diverses communes d'Abidjan notamment :

-Grand- Bassam

-Abatta

-Adjamé

D'ici 2021, ce seront quatre (4) centres fixes et six (6) stations mobiles supplémentaires repartis sur l'étendue du territoire national pour plus de proximité avec les usagers.