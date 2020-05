Cameroun: Okola - Pour une nouvelle candidature de Paul Biya

Les militantes et militants de la section RDPC Lekié-Sud de même que l'élite intérieure et extérieure ont lancé l'appel dimanche.

Que de messages positifs à l'endroit du président national du RDPC, Paul Biya de la part des militantes et militantes de la section Lekié-Sud ! De l'élite intérieure et extérieure d'Okola. A la place du Renouveau du chef-lieu éponyme, tout ce monde a reconnu les bienfaits dont l'unité administrative a bénéficié pendant les 34 ans de règne de Paul Biya.

En deux heures d'horloge, la communion qui a ponctué la célébration a été tellement intense que l'élite intérieure et extérieure a une fois de plus mis la main à la poche et sorti de l'argent pour renforcer ce qu'elle avait déjà donné lors de la réunion préparatoire de commémoration des 34 ans du Renouveau pour la réception des militantes et militants.

Sur les cinq interventions qui ont été faites à la place du Renouveau, l'on a pu retenir l'importance qu'il a s'approprier les valeurs sociales. A savoir former des citoyens sains dans des corps sains. S'appuyant sur le thème du 34e anniversaire de l'accession de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême, l'honorable Gabriel Koah Songo, président de la section RDPC Lékié-Sud a fait remarquer que le Cameroun croit à ses chances et gagnera. Cette fierté sera d'autant plus grande que deux joueuses de l'équipe nationale de football féminin (Christine Ngono Manie et Thérèse Abena) sont de l'arrondissement d'Okola.

En appelant à la candidature de Paul Biya pour la prochaine présidentielle, les différents orateurs ont invité tous les militantes et militants à s'inscrire sur les listes électorales. Une minute de silence a été observée pour les victimes de l'accident ferroviaire d'Eséka, celles de Boko-Haram également.