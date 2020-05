Cote d'Ivoire: Contribution du secteur minier à la lutte contre le COVID-19 - Caderac S.A et Bondoukou Manganèse offrent respectivement 20 et 10 millions de FCfa

Le secteur minier continue de se mobiliser dans la lutte contre le coronavirus, à la suite de l'appel du ministre Jean Claude Kouassi en charge des Mines et de la Géologie. Le 22 mai, les entreprises minières Caderac S.A et Bondoukou Manganèse ont offert respectivement 20 et 10 millions de FCfa, lors d'une cérémonie organisée au cabinet du ministre sis au Postel 2001 au Plateau.

Jean Claude Kouassi a, au nom du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, remercié les deux entreprises pour leur appui à la mise en œuvre des plans de riposte du gouvernement contre la Covid-19. Il a, par ailleurs, assuré que le concours financier apporté sera consacré aux dépenses de santé et affecté à l'achat de vivres et non vivres au profit des plus vulnérables.

« C'est pour moi l'occasion de renouveler mon appel aux sociétés d'exploitation de carrières, afin qu'elles suivent l'exemple de Caderac SA, première entreprise du secteur des carrières à répondre à l'appel à la solidarité », a dit le ministre. Avant d'inviter les populations « à rester toujours mobilisées, unies et à redoubler de vigilance en respectant scrupuleusement les gestes barrières et les consignes sanitaires ».

S'exprimant à leur tour, les responsables des deux entreprises donatrices, Kurt Sennhauser pour Caderac SA et Barik Prasad pour Bondoukou Manganèse, ont exprimé leur fierté de participer à l'élan de solidarité visant à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la Covid-19. Ils ont assuré de leur disponibilité à aider le gouvernement à endiguer la pandémie. Ils ont aussi salué les efforts et le professionnalisme dont fait preuve le ministre Jean Claude Kouassi pour le développement du secteur minier.

Au total, l'appui des acteurs du secteur minier se chiffre à environ 1,730 milliard de FCfa.