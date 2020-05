Cote d'Ivoire: COVID-19 - La Croix-Rouge et ses partenaires font des dons

La Croix-Rouge Côte d'Ivoire figure au nombre des structures qui se mobilisent pour freiner la pandémie à Coronavirus. Au cours d'une cérémonie organisée hier, à son siège d'Abidjan-Plateau, elle a fait des dons à plusieurs communautés considérées comme vulnérables et résidant dans le Grand-Abidjan. Il s'agit notamment d'handicapés physiques, de non-voyants ainsi que de bien d'autres populations vivant en milieu défavorisé.

Au nom du Dr Dah Léonce Bruno, président de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, Pongathie Natalie Khouadiani, 3e vice-présidente de cette Ong, a indiqué que la Croix-Rouge ne donne que ce qu'elle reçoit. Elle a donc saisi l'occasion de cette remise de dons pour saluer les partenaires qui aident la Croix-Rouge à venir en aide aux nécessiteux.

« Je dis merci à tous nos partenaires que nous avons sollicités dans le cadre du Covid-19 afin de nous aider à sensibiliser aux bons gestes et à soutenir les populations vulnérables », a-t-elle laissé entendre.

Et de préciser : « Plusieurs partenaires nous ont fait des dons en espèces, en vivres et non-vivres, des dons financiers que nous avons distribués aux comités locaux du grand-Abidjan qui sont au nombre de 14. Le reste devant aller à l'intérieur du pays dans les prochains jours pour soulager les communautés dans ces différentes localités ».

Aux récipiendaires, la 3e vice-présidente de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire a conseillé de faire bon usage du matériel reçu (ordinateur, fourniture de bureau, pulvérisateurs, etc.) et souhaité que les vivres (pâtes alimentaires, huile, riz, etc) soient distribués dans toutes les communautés visées.

Sensibles à ce geste, plusieurs récipiendaires, à l'instar d'Agnero Lath (non-voyant) ont témoigné leur reconnaissance et souhaité que ce genre d'actions se multiplient. Evalués à plusieurs millions de F Cfa, ces dons proviennent de plusieurs entreprises et organismes nationaux et internationaux.

A noter que cette remise de dons intervient après une campagne de distribution de cache-nez qu'a initiée la Croix-Rouge, mi-mai, en direction des populations de Treichville, Marcory, Koumassi et Port-Bouët.