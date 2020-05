Madagascar: Transport aérien - La trésorerie de Tsaradia en souffrance

La suspension des lignes pousse la compagnie à s'adapter pour subsister. Les pertes sont évaluées à près de trois millions de dollars depuis le mois de mars.

C'est une question de temps. La compagnie filiale d'Air Madagascar sera dans le rouge dans un mois et demi ou deux mois, tout au plus. C'est ce qu'a annoncé Andriamamonjy Rafanomezantsoa, directeur général de Tsaradia dans les locaux de la compagnie à Ankorondrano. Celle-ci lancera son premier vol tout-cargo demain à destination de Sambava. Une initiative qui sonne comme une tentative de survie face à la fermeture obligatoire du ciel pour les passagers à cause de l'état d'urgence sanitaire. « Depuis le 19 mars, nous avons enregistré un peu plus de six mille annulations de places. La fermeture des frontières est plus que catastrophique pour la compagnie, raison pour laquelle nous initions ce vol cargo pour nous adapter à la situation », reconnaît le directeur général de Tsaradia.

Pour l'instant, la compagnie n'envisage aucune mesure de coupe budgétaire qui serait synonyme de chômage technique pour une partie ou l'ensemble de ses employés. Cependant, si la situation tarde à revenir à la normale, la trésorerie de Tsaradia ne permettra pas à la compagnie de redéployer ses ailes. « Nous évaluons les pertes à près de trois millions de dollars depuis la fermeture du ciel au mois de mars. Une aide financière serait la bienvenue. Toutes les compagnies à travers le monde sont dans la même situation. La South African Airways a carrément déposé le bilan. Air Mauritius est en situation de redressement judiciaire. Sans parler d'Air France qui a reçu un soutien financier d'une valeur de sept milliards d'euros », ajoute ce responsable.

Mieux que rien

Air Madagascar a cessé ses liaisons vers l'extérieur le 20 mars dernier pour cause de crise sanitaire internationale. Elle perd ainsi 60% de son marché avec les liaisons trihebdomadaires vers Paris. Dans la même foulée, Tsaradia dont le chiffre d'affaires dépend principalement des performances d'Air Madagascar est littéralement cloué au sol. Mis à part des vols d'exception lors des quelques jours de réouverture temporaire du ciel durant lesquels les opérations de rapatriement et d'envoi de matériel médical en province ont eu lieu, les ATR de Tsaradia ont été mis en veilleuse jusqu'à demain. Avec les trois vols spéciaux mis en place pour effectuer la liaison, quatre villes ont été desservies dont Antsiranana, Nosy Be, Mahajanga, Taolagnaro. « Le vol tout cargo de dimanche sera le tout premier du genre et ne s'effectuera qu'à la demande pour le moment. Une fois que nous aurons identifié les besoins des clients en termes de fréquence de fret, il sera alors envisageable de mettre un calendrier précis », explique Andriamamonjy Rafanomezantsoa.

Le coût minima du transport de marchandises au kilo est fixé à quatre mille deux cent ariary et augmentera selon la valeur du fret ou de l a complexité du transport. « Ce programme tout cargo ne contribue qu'à hauteur de 5% sur les performances de la compagnie mais c'est déjà mieux que rien », conclut Andriamamonjy Rafanomezantsoa.