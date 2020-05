Madagascar: Météo - La température augmentera dans les deux jours

Alors que durant cette semaine, la température a baissé, le temps sera plus clément et une température plus chaude est attendue à partir de demain.

Dans la région Sofia, la température maximale sera de 25°C pour cette journée. Dans les Hautes terres, la température minimale sera de 10°C et la maximale, 19°C. Tandis qu'au niveau des côtes, la température variera entre 19°C et 21°C. Selon les prévisions, l'Alizé persiste encore pour la partie Est de la Grande île pour ce jour, mais cela va se dissiper à partir de dimanche.

Le temps sera plus sec dans cette partie. « Pour ce jour, une averse sera présente dans la partie Est pour la matinée. Dans la partie Sud-est sera plus sec », indique un prévisionniste. Un crachin sera présent dans la région Alaotra Mangoro pour la matinée, et c'est également le cas pour la partie Est, la région Haute Matsiatra et dans la région Ihorombe. L'averse persiste au niveau de la région Sava et Analanjirofo et dans la région Atsimo-Atsinanana. Un temps nuageux sera présent pour l'après-midi dans la région Ihorombe et dans la partie Ouest de la région Anosy.