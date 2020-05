Madagascar: Pancrace Analamanga - Des médailles au Championnat du monde en France comme objectif

Les combattants sont toujours prêts pour la reprise de la compétition.

La performance des combattants malgaches au Challenge Fight de l'Océan indien qui s'est déroulé à La Réunion en février a permis à la Grande île d'avoir des représentants au Championnat du monde en France cette année.

Confinement ou non, le comité Analamanga du pancrace n'arrête pas d'entraîner ses combattants. Le staff technique a élaboré un planning temporaire pour surveiller la performance des combattants et de maintenir leur forme avant la reprise de la saison. « Nous leur avons donné des séances individuelles de type endurance, résistance et musculation. Chacun poursuit ses entraînements chez soi à un moment donné. Après, on les réunit en salle pour un suivi et évaluation. En effet, malgré cette période de crise sanitaire, le niveau technique des combattants reste visiblement inchangé grâce à cette méthode de travail, surtout pour ceux qui veulent participer aux compétitions internationales », a fait savoir le président Mely Zafindranaivo. Par ailleurs, la performance des combattants malgaches au Challenge Fight de l'Océan Indien qui s'est déroulé à la Réunion, en février, a permis à la Grande île d'avoir des représentants au Championnat du monde en France cette année. Le comité ne voudrait pas rater cette belle occasion pour mettre la barre haut.« Participer à cette joute internationale est notre principal objectif depuis le début. D'ailleurs cela l'est toujours mais nous devons encore attendre l'invitation et la décision de la Commission malgache de pancrace et submission (CMPS) », a-t-il enchaîné. Ainsi, par rapport à la reprise des activités en début juin, le président souligne que cela semble encore impossible vu la situation actuelle sur la prolongation sans cesse de l'état d'urgence sanitaire. Pourtant, comme il est déjà planifié dans son calendrier, le comité prévoit de poursuivre ses activités avec les formations des arbitres et maîtres de salle pour bien se préparer avant les compétitions.