Madagascar: Plateforme de l'opposition - Contre la construction d'un « Colisée » à Anatirova

La construction d'un « Colisée » dans l'Anatirova ne fait pas l'unanimité.

La plateforme de l'opposition dénommée « Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny Demokrasia eto Madagasikara » (RMDM) figure parmi ceux qui dénoncent l'édification de ce colisée dans l'enceinte du palais de la Reine. Le RMDM estime que « le pouvoir actuel brave les interdits. Il a détruit ce haut-lieu de l'histoire qui est le palais de Manjakamiadana ». Et ce collectif de se demander « dans quelle partie de la culture malgache entend-on parler d'un coliséum?». Tout en soulignant au passage si c'est vraiment la priorité. Ne voudrait pas-t-il utiliser la somme colossale dépensée pour cette construction au profit du peuple qui se trouve actuellement dans la nécessité.

Cette plateforme demande aussi plus de transparence quant à la gestion de la somme affectée à cette construction. Elle tient notamment à souligner qu'Anatirova est la marque de la souveraineté; et ce, bien avant la colonisation. Toutefois, elle a fait savoir qu'elle n'est pas contre la construction de cette infrastructure mais on devrait cependant la déplacer.

Originalité. Par ailleurs, un citoyen répondant au nom d'Abraham Elysée a adressé un message aux tenants du pouvoir. « Gouvernement malgache, sauvons du génocide culturel Anatirova », qui est un patrimoine malgache. « Le Palais de la Reine et Anatirova font la richesse et l'originalité d'Antananarivo et de Madagascar. Il s'agit d'un des hauts-lieux qui composent l'identité culturelle malgache », a-t-il soutenu. Il se fixe ainsi comme objectif de procéder à une collecte de signatures. Le but de l'auteur de cette pétition est d'atteindre 7 500 signatures.