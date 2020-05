Madagascar: Football / Championnat Belgique - Marco Ilaimaharitra dans le onze type

Marco va observer un moment de répit en attendant son rétablissement et la reprise du championnat.

L'international malgache évoluant avec l'équipe de Charleroi se distingue. En plus de figurer dans le onze type, Marco caracole en tête du classement du meilleur défensif.

Le championnat de Belgique le Jupiler Pro League a été suspendu jusqu'à maintenant en raison de la pandémie de Coronavirus. L'international malgache, Marco Ilaimaharitra, évoluant avec le club de Charleroi, figure dans le onze type du championnat belge du Sport Magazine à l'issue des 29 journées. Une fois de plus, les talents malgaches ne cessent d'impressionner dans les championnats européens. Marco Ilaimaharitra de Charleroi prend les rênes du milieu de terrain avec deux autres joueurs, à savoir Vadis Odjidja et Hans Vanaken, double soulier d'or en titre. Marco a été important pour Charleroi pendant des années. L'équipe de Marco se positionne actuellement à la troisième place avec 54 points, 15 victoires, 9 matchs nuls et 5 défaites derrière le Club Bruges et la Gantoise. Toujours dans ce poste de milieu défensif, Ilaimaharitra a récolté 41 % des voix contre 26 % pour Owusu et 17 % pour Balanta. D'autres joueurs complètent cette liste, à savoir Simon Mignolet, Clinton Mata, Simon Deli, Vincent Kompany, Nurio Fortuna, Krépin Diatta, Nacer Chadli et Jonathan David. Opéré à la pubalgie, Marco ne reprendra le chemin des entraînements que vers mi-juin.