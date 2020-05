Madagascar: Canon - Garanties prolongées en raison du confinement

L'environnement économique est de plus en plus difficile. Alors que les opérateurs économiques comptent désespérément sur le soutien de l'Etat pour survivre à la crise de la pandémie de Covid-19, Canon Central and North Africa (CCNA) a trouvé le moyen d'épauler sa communauté, par le biais d'une extension de garantie et de programmes de sensibilisation.

La semaine dernière, le 7 mai, CCNA a annoncé que la société appliquera des extensions de garantie, jusqu'au 30 juin, à tous les produits Canon dont les garanties standard ont expiré durant la période de confinement imposée par les gouvernements. La société a renforcé son programme de service au client avec des experts répondant aux questions de toute la communauté Canon en Afrique. De plus, Canon a encore simplifié son processus d'assistance à la clientèle en centralisant sa gestion sur customercare@canon-cna.com.

Allègements. « Nous traversons une période éprouvante pour tous à l'échelle mondiale. Nos pensées vont à celles et ceux qui sont gravement touchés par la pandémie de Covid-19 et les crises qui en découlent. Que vous soyez à la maison, et exerciez une activité professionnelle essentielle ou fassiez partie du personnel de première ligne, nous devons tous agir ensemble pour maîtriser la propagation du virus et limiter l'impact de la crise. Nous espérons que notre extension de garantie, nos sites d'apprentissage en ligne, et les améliorations de notre service client allégeront quelque peu la situation pour nos clients, et nous les encouragerons à profiter du mieux possible de leur temps à la maison », a déclaré Somesh Adukia, directeur général de Canon Central and North Africa (CCNA).

Innovation. En plus de l'extension de garantie pour ses clients, Canon a intensifié sa production d'équipements médicaux en soutien aux systèmes de santé, notamment avec le déploiement rapide de son "Unité de scanner médical" montée en conteneur et de sa flotte de remorques d'imagerie mobile. Dans la foulée, Canon Medical a proposé une licence gratuite de 90 jours pour sa solution d'analyse pulmonaire par tomodensitométrie. En outre, Canon est entré en collaboration avec l'Université de Nagasaki et le NIID pour mettre au point un test de Covid-19 qui promet de fournir des résultats à peine en 10 minutes.