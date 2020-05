Madagascar: "Paositra Malagasy" - IMRA - Un partenariat pour le transport des produits dans les régions

La signature de la convention de partenariat entre les deux parties s'est tenue hier à Antaninarenina.

Les deux sociétés Paositra Malagasy et l'IMRA (Institut Malgache de Recherches Appliquées), ont signé hier une convention de partenariat.

« Nous allons ainsi assurer le transport et la distribution de tous les produits de l'IMRA, y compris le Covid Organics vers toutes les régions de Madagascar; et ce, à travers nos services Paositra Rapida. Et nous avons priorisé les zones à risques comme les régions Atsinanana et Alaotra Mangoro ainsi que la partie Sud de la Grande île dont, entre autres, Vakinankaratra, Fianarantsoa et Ihosy », a déclaré Richard Ranarison, le directeur général de la "Paositra Malagasy", lors la cérémonie relative à cette signature de convention de partenariat.. Pour sa part, le directeur général de l'IMRA, Andrianjara Charles, a soulevé que l'Institut connaît des difficultés en matière de vulgarisation de ses 45 produits sur tout le territoire national alors que ce sont des produits thérapeutiques à la portée de tous. « Pour le Covid Organics, le transport de ce produit n'est pas du tout à craindre. En revanche, c'est conservable pendant trois mois au maximum », a-t-il enchaîné.

Centre de formation. A part la signature de cette convention de partenariat, la "Paositra Malagasy" s'engage à acheter de la tisane Covid Organics auprès de l'IMRA; et ce, au profit de ses 2 000 employés et de leurs familles respectives. Et enfin, le ministre des Postes, des télécommunications et du développement numérique, Ramaherijaona Andriamanohisoa, a annoncé à cette occasion qu'un centre de formation en service financier et en relation avec les clients sera prochainement instauré afin de renforcer la capacité du personnel de la "Paositra Malagasy". Par ailleurs, « les pensions des retraités seront également payables via Paositra Money, à compter du mois de juin », a-t-il conclu.