Congo-Brazzaville: COVID-19 - L'état d'urgence prorogé de quinze jours supplémentaires

La nouvelle loi portant prorogation prend cours, le samedi 23 mai, et expirera le samedi 6 juin prochain à minuit.

Les choses sont allées vite, le vendredi 22 mai, dans les deux chambres du Parlement qui examinaient le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Contrairement aux deux premières initiatives de loi qui furent essentiellement parlementaires, cette fois-ci c'est du gouvernement qu'est venue l'initiative. Ledit projet a été présenté et défendu face aux élus du peuple par le ministre de la Justice et Garde des sceaux, Célestin Tunda Ya Kasende. Ce dernier s'est fait accompagner, au cours de cette plénière en format réduit, par son collègue de la santé, Eteni Longondo et par celui en charge des relations avec le parlement Déo Nkusu.

Après l'esquisse de l'économie du projet de loi - le troisième consécutif requérant une prorogation de l'état d'urgence sanitaire - par le ministre de la justice, la présidente de la chambre basse a ouvert le débat au cours duquel les élus du peuple ont vidé leurs tripes sur l'épineuse question de la Covid-19 et de ses effets pervers. Le débat a porté notamment sur l'opportunité ou non d'assouplir les mesures contraignantes liées à l'état d'urgence dans les provinces non touchées par le coronavirus. Soumis au vote à la suite des interventions des députés, le projet de loi a recueilli soixante-deux voix contre trois négatifs et deux abstentions sur les soixante-sept députés présents.

Après son adoption à la chambre basse du Parlement, le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été transmis en deuxième lecture au Sénat. Là-bas, son adoption s'est négociée à la va-vite, sans grand débat, l'essentiel ayant été dit à la chambre basse. Le même jour, comme le prévoit la Constitution, le texte a été transmis pour promulgation au président de la République. Il est à noter que la nouvelle loi portant prorogation a pris cours le samedi 23 mai et expirera le samedi 6 juin prochain à minuit.

À ce jour, le nombre de cas confirmés du coronavirus continue de grimper. Le cumul enregistré sur le territoire national fait état de 1945 cas dont trois cent douze guéris et soixante-trois décès. Sept provinces sont touchées, à savoir, Kinshasa (1799 cas positifs), le Haut-Katanga (treize cas positifs), Kongo central (cent dix cas positifs), Nord-Kivu (quinze cas positifs), Sud-Kivu (quatre cas positifs), Kwilu et Ituri (un cas positif chacune).