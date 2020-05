Congo-Brazzaville: Musique - L'artiste Kévin Mbouandé Mbenga désigné ambassadeur de la marque Primus

La cérémonie de signature du contrat entre l'artiste congolais de Patrouille des stars et Primus a eu lieu, le 22 mai, au siège des Brasseries du Congo, à Mpila, dans le cinquième arrondissement de Brazzaville.

C'est un contrat d'exclusivité de l'image de Kévin Mbouandé et de Patrouille des stars dans la catégorie Primus. Cet accord gagnant gagnant permettra à l'artiste et à son groupe d'accompagner Primus dans différentes activités. Pour le responsable marketing des Brasseries du Congo, Ghislain Tchicaya, Kévin et Patrouille des stars comptent parmi les artistes congolais les plus célèbres du pays, leur musique et les deux genres musicaux notamment la rumba et le ndombolo enflamment les Congolais.

Ghislain Tchicaya a aussi fait savoir que ce choix montre également que l'artiste est reconnu pour son talent. Il est resté fidèle aux Brasseries du Congo même sans contrat, Kévin Mbouandé, dit-il, est toujours présent dans bon nombre de leurs activités, de nombreux prix lui ont été attribués. Cela prouve a suffisance la grandeur de cet artiste. Il a remporté le prix Tam-tam d'or en 2010 avec sa chanson Tonton partout partout, meilleur album en 2016 au Sanza de Mfoa, meilleur artiste Sanza de Mfoa en 2017, meilleur artiste studio 210 de télé Congo 2017 - 2018 , meilleur artiste congolais Pool Malebo 2018, meilleure chanson le papa le papa Pool Malebo la même année.

L'image de Kévin Mbouandé sera utilisée dans leurs campagnes de communication à savoir : posters, affiches publicitaires, télévision et radio.

« Pour nous c'est l'artiste qui doit nous accompagner. Kévin Mbouandé est ambassadeur officiel mais, de manière ponctuelle nous continuerons à travailler avec tous les artistes en fonction de notre calendrier d'activités. Nous sommes déjà en pourparler avec d'autres artistes donc c'est toute une continuité, Kévin sera l'emblème, l'ambassadeur de la marque et les autres artistes seront là pour faire vivre ce que nous appelons l'ambiance de chez nous », a-t-il indiqué, tout en annonçant qu'une chanson est prévue entre l'artiste et les Brasseries du Congo.

Le secrétaire général de Brasco, Yves Makaya, a signifié que la société continue à soutenir la culture congolaise à travers des artistes musiciens, malgré cette situation que traverse le Congo « Nous devrons marcher dans ce partenariat main dans la main, c'est un mariage que nous avons scellé », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le patron de Patrouille des stars a remercié les Brasseries du Congo pour leur confiance. « C'est un partenariat trop sûr pour l'orchestre ; nous serons fidèles avec Primus à vie, trois fois filtrée, trois fois goût, trois fois bonne. », a promis l'artiste

Signalons qu'en dehors de Kévin Mbouandé, la Brasco a signé des contrats avec d'autres artistes de la place ; elle a organisée des concerts nationaux ainsi que la production des chansons. C'est depuis 2002 que les Brasseries du Congo ont choisi la musique comme vecteur de communication pour soutenir les artistes. Toutes ses campagnes publicitaires gravitent autour de la musique congolaise.