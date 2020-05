Algérie: MDN - Plus de 680 kg de kif traité saisis dans plusieurs wilayas

Alger — Plus de 680 kilogrammes de kif traité ont été saisis à Naâma, Relizane, Blida et Ain Defla par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et dans le sillage des efforts continus visant à endiguer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à Ain Sefra (Naâma) et Relizane/2ème Région militaire 654 kilogrammes de kif traité, alors qu'un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à Blida et Aïn Defla/1ère RM, une autre quantité de la même substance s'élevant à 27 kilogrammes", précise la même source.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi, à Bordj Bou Arreridj/5ème RM 5039 comprimés psychotropes, tandis qu'un détachement de l'ANP a déjoué une tentative de contrebande de 1320 litres de carburants à Tindouf/3ème RM, alors que deux (02) véhicules tout-terrain ont été saisis à In Guezzam/6ème RM", ajoute le communiqué.

D'autre part, des éléments des Garde-côtes "ont déjoué à Béni-Saf et Mostaganem/2ème RM des tentatives d'immigration clandestine de 43 individus à bord d'embarcations de construction artisanale", conclut la même source.