Ile Maurice: Une première - La WCI Jaunky à la tête du Police Press Office

Dans les annales de la force policière, c'est la première fois qu'une femme occupe les fonctions de Police Press and Public Relations Officer. Rajeshree Vythelingum Jaunky, Woman Chief Inspector (WCI), remplace depuis le 18 mai l'inspecteur Shiva Coothen, qui occupait ce poste depuis environ cinq ans.

Qui est cette cheffe inspectrice fraîchement promue ? Rajeshree Vythelingum-Jaunky, qui est mariée à un inspecteur, s'est jointe à la force policière le 20 avril 1990. En 2013, elle a obtenu un BSc en Police Studies et elle est aussi détentrice d'un certificat en Women Studies. Outre d'avoir servi aux différents départements de la police, la nouvelle cheffe du PPO a aussi complété un Orientation Training Programme sur le développement de l'enfant, en Inde, et une formation sur la sécurité et le terrorisme à Garmisch, en Allemagne.

Quant à Shiva Coothen, il ne quitte pas le bureau pour autant et conserve toujours sa place initiale, avec sa supérieure assise non loin de lui. La nomination de cette cheffe inspectrice a été une surprise pour beaucoup au quartier-général de la police. D'autant plus que la nouvelle de ce changement d'affectation est sortie en fin d'après-midi du samedi 16 mai. Jusqu'ici, personne au sein de la police n'a voulu commenter le remplacement de l'inspecteur Coothen. Ce dernier, nous dit une source, restera en place, car le volume de travail de ce bureau a considérablement augmenté ces dernières années.