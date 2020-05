Afrique: Kabashi à Kadugli ordonne de collecter des armes

- Le membre du Conseil souverain, Lt-Gen. Shamsuddin Kabashi a émis un certain nombre de décisions et de directives, dans le cadre de la réponse aux événements qui ont eu lieu dans la ville de Kadugli dans l'État fédéré du Kordofan du Sud à la tête des quelles le début immédiat de la collecte d'armes en dehors du cadre des forces régulières , où il a demandé de mener une inspection à grande échelle dans ce cadre et de tenir pour responsables tous ceux qui ont causé les récents événements.

C'était produit lors de sa présidence samedi la réunion conjointe entre la délégation présidentielle en visite dans l'État du Sud-Kordofan et le gouvernement et le comité de sécurité de l'État fédéré au siège du Secrétariat général du gouvernement à Kadugli.

Son Excellence a écouté au début de la réunion un rapport complet soumis par le Maj-Gen. Rashad Abdel Hamid le Wali du Sud-Kordofan, sur la situation globale dans l'État, y compris la fourniture de produits de base stratégiques dans l'État, en se concentrant sur les événements récents dans l'État qui ont commencé en avril et ont été renouvelés en mai.

Maj-Gen. Rashad a assuré la stabilité de la sécurité et le retour de la stabilité dans les régions qui ont été témoins des événements, et en ce qui concerne les pensions des personnes, il a expliqué que l'approvisionnement en biens stratégiques se fait régulièrement et que les conditions de vie dans l'État connaissent une stabilité totale.