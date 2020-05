Congo-Brazzaville: Santé publique - Les experts chinois anti-épidémiques à Brazzaville

Les spécialistes chinois en gestion épidémiologique arrivent à Brazzaville, le 23 mai, par le Beach. Jusqu'au 31 mai, ils vont former les médecins et le personnel médical congolais à Brazzaville et Pointe-Noire, en matière de diagnostic et de traitement des patients atteints du coronavirus (Covid-19).

A Brazzaville, les experts chinois se rendront ce 25 mai au ministère de la Santé où ils vont présenter à leurs homologues congolais, le mécanisme national de prévention et de contrôle des épidémies, en se basant sur l'expérience chinoise.

Ensuite, ils auront une séance de travail avec la ministre de tutelle, Jacqueline Lydia Mikolo, avant de présenter aux spécialistes congolais les spécificités des enquêtes épidémiologiques et leurs exigences de travail, de même que la méthode scientifique d'identification et de confinement des personnes de proches contacts.

Le même jour, après une séance de travail avec la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique, les épidémiologistes chinois échangeront avec les responsables de la riposte congolaise à l'épidémie.

Dans la même journée, avant de s'entretenir avec le Premier ministre, Clément Mouamba, le groupe anti-épidémique chinois se rendra au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B), pour visiter le centre de prise en charge médicale des patients atteints du coronavirus.

Ils vont former les médecins congolais, civils et militaires, ainsi que le personnel de soins médicaux sur le diagnostic et le traitement des malades infectés par la pandémie. Il est en outre prévu l'encadrement du personnel médical d'une formation spécifique sur le test de laboratoire et son usage.

La délégation chinoise s'envolera le 28 mai pour Pointe-Noire. Là-bas, elle s'entretiendra avec le préfet de la ville, Alexandre Honoré Paka et procédera à la formation du personnel soignant de l'hôpital général de Loandjili.

Il faut rappeler que la Covid-19 s'est déclarée pour la première fois en décembre 2019, à Wuhan, capitale de la province du Hubei, située dans le centre de la Chine.