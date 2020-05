Congo-Brazzaville: Musée-galerie - Explorer les œuvres d'art à travers la toile

En attendant de rouvrir ses portes aux artistes et au grand public, Brazza-Art galerie propose aux internautes un voyage au cœur de son espace à travers la publication de quelques tableaux de différents artistes.

A l'heure du coronavirus, en dépit du déconfinement progressif de la population par palier, les rassemblements de plus de cinquante personnes demeurent interdits. Cette mesure barrière visant à protéger la population d'une éventuelle contamination à grande échelle empêche donc aux musées-galeries d'organiser promptement des cérémonies de vernissage, des visites ou d'autres activités pouvant paraître comme une menace sanitaire.

Entre se laisser noyer et s'accommoder, le choix est assez clair dans tous les secteurs d'activités, notamment culturels, où les acteurs ne ménagent aucun effort pour tenter de survivre et voir des jours meilleurs se pointer à l'horizon. Pour la galerie Brazza-Art, il est question à travers ces publications, notamment sur Facebook, de garder la flamme de l'art avec le public et de ne pas plonger dans l'oubli ces artistes peintres et photographes qui traversent déjà une grande impasse à cause de l'arrêt momentané de plusieurs activités culturelles. Ce voyage au cœur des tableaux exposés à cette galerie n'est qu'une continuité de l'animation habituelle de cet espace sur le web.

Ainsi, on y trouve sur sa page au milieu des tableaux venus de toute part diverses pièces destinées à la contemplation, à la décortication ou encore à la vente. Avec des designs particuliers qui forcent l'admiration des internautes, ces tableaux ont une forte connotation africaine mettant à nu différents paysages, réalités, habitudes et thématiques instructives en lien avec le continent. Des œuvres qui puisent leur richesse en Afrique pour s'ouvrir sur le monde.

« Nous sommes ravis de garder le contact avec le public à travers ce que nous dévoilons et espérons pouvoir l'accueillir au plus vite pour de nouvelles découvertes. Nous restons toutefois joignables à travers nos différentes plateformes en ligne », a partagé Brazza-Art galerie dans l'un de ses post.

Notons que Brazza-Art galerie est un espace culturel qui se donne pour mission de soutenir et promouvoir des artistes de l'Afrique subsaharienne, avec une attention particulière portée aux talents des deux Congo (Congo-Brazzaville et République démocratique du Congo). On y découvre également de nombreuses créations contemporaines africaines.