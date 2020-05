Cote d'Ivoire: Doumbia Aboubacar Junior - "La Finlande est un tremplin pour moi"

Meilleur buteur de la Ligue 1 avec 10 buts avant l'interruption du championnat à cause du coronavirus, Doumbia Aboubacar Junior ne renouvellera pas son bail à la Soa à la fin de la saison. L'international olympique a paraphé un nouveau contrat avec le club finlandais, Kokkolan Pv (2e division).

Un choix qui a suscité plusieurs commentaires dans le milieu des sportifs ivoiriens. Nombreux sont ceux qui estiment que pour son talent, le buteur de la Soa méritait mieux. Mais pour Doumbia Aboubacar, plusieurs raisons sont à la base de ce choix. « J'ai reçu plusieurs propositions à l'extérieur et même en Côte d'Ivoire où l'Asec était à mes trousses. Si j'ai opté pour cette équipe, c'est parce qu'elle a été plus convaincante sur le plan sportif comme sur le plan salarial. J'entends des personnes dire que je méritais mieux. Certes, mais je considère ce choix comme un tremplin. C'est pourquoi j'ai signé un contrat de courte durée. Ce club me suivait depuis très longtemps », a expliqué le désormais ex-joueur de la Soa.

En signant dans ce club, Doumbia Aboubacar Junior a un seul objectif, mériter la confiance des dirigeants en s'imposant. « Si je veux évoluer dans un grand club plus tard, je dois me battre et m'imposer. Je peux transiter par la Finlande et atterrir, plus tard, dans une équipe plus huppée. J'ai un ami qui est parti de là et qui se retrouve aujourd'hui au Bétis Séville, en Espagne. Les dirigeants du club finlandais espèrent d'ailleurs une pareille situation pour tirer profit de leur choix », a-t-il déclaré.

En attendant de rejoindre Kokkolan Pv en juin (le championnat finlandais reprend à la mi-juin), l'international olympique a confié avoir la bénédiction de ses coéquipiers et de ses dirigeants. « J'ai toujours rempli mon contrat avec la Soa. J'ai tout donné à ce club et je ne peux qu'avoir la bénédiction des dirigeants. Même quand les discussions étaient chaudes, j'ai toujours répondu à l'appel du club, sans être perturbé », a-t-il ajouté.